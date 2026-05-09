Diễn viên Minh Béo tốt nghiệp y sĩ, tiếp tục học lên bác sĩ, tiến sĩ

Thông tin diễn viên Minh Béo vừa tốt nghiệp y sĩ chuyên ngành y học cổ truyền gây xôn xao mạng xã hội, phóng viên Báo Người Lao Động đã có phỏng vấn độc quyền nam diễn viên về thông tin này cũng như những thông tin liên quan đến cuộc sống anh trong thời gian qua.

. Phóng viên: Thời gian gần đây, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin cho rằng anh đã tốt nghiệp Y sĩ Y học cổ truyền. Vậy thực hư thông tin này như thế nào?

- Diễn viên Minh Béo: Đây là thông tin hoàn toàn chính xác. Tôi đã hoàn thành chương trình đào tạo Y sĩ Y học cổ truyền khóa và tốt nghiệp loại xuất sắc.

Hiện tại, tôi đang trong quá trình thực tập 9 tháng tại bệnh viện để hoàn thiện các điều kiện cần thiết trước khi nộp hồ sơ xin cấp giấy phép hành nghề theo quy định.

. Lý do anh theo học ngành Y sĩ Y học cổ truyền?

- Bản thân tôi luôn tận dụng thời gian rảnh để học thêm kiến thức chuyên môn phục vụ cho công việc thiện nguyện.

Ban đầu, tôi tham gia các khóa ngắn hạn như chứng chỉ pháp quyền, khóa vật lý trị liệu và phục hồi chức năng kéo dài 3 tháng dành cho người bị tai biến.

Sau đó, tôi tiếp tục theo học hệ trung cấp Y sĩ Y học cổ truyền trong 2 năm với nhiều môn chuyên ngành như châm cứu, dưỡng sinh, xoa bóp bấm huyệt, giải phẫu và sinh lý học.

Mục đích chính của việc học là nâng cao kiến thức chăm sóc sức khỏe và hỗ trợ khám chữa bệnh miễn phí qua các hoạt động thiện nguyện. Trong tương lai, nếu có điều kiện, tôi mong muốn mở phòng khám từ thiện để giúp đỡ người khó khăn.

.Vậy anh có tính chuyện học lên bác sĩ không?

- Có chứ. Hiện nay, tôi đã nộp hồ sơ theo học chương trình bác sĩ Y học cổ truyền kéo dài 6 năm tại một trường đại học ở Hải Phòng. Theo kế hoạch, tôi sẽ bắt đầu nhập học từ tháng 6-2026.

Chương trình đào tạo chủ yếu theo hình thức trực tuyến, kết hợp với việc tập trung tại trường vài lần mỗi năm để thi và hoàn thành các yêu cầu học tập.

Do tôi tốt nghiệp trung cấp Y sĩ Y học cổ truyền loại xuất sắc nên đủ điều kiện nộp hồ sơ xét tuyển. Tôi muốn tiếp tục học lên để nâng cao chuyên môn, có kiến thức bài bản hơn và phục vụ tốt hơn cho công việc chăm sóc sức khỏe cộng đồng cũng như các hoạt động thiện nguyện.

Về nghệ thuật, tôi vừa hoàn thành chương trình thạc sĩ chuyên ngành Điện ảnh - Truyền hình tại Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội.

Tôi chưa chia sẻ thông tin này rộng rãi trên mạng xã hội vì thường chỉ công bố khi mọi việc đã thực sự hoàn tất và ổn định. Sau khi tốt nghiệp thạc sĩ, tôi dự định tiếp tục theo học chương trình tiến sĩ chuyên ngành sân khấu để nâng cao kiến thức chuyên môn.

Nếu có cơ hội, tôi mong muốn được tham gia giảng dạy tại các trường đại học về sân khấu - điện ảnh để truyền đạt kinh nghiệm cho thế hệ trẻ.

. Cuộc sống của anh sau khi trở về từ Mỹ như thế nào?

- Sau khi trở về từ Mỹ, công việc của tôi chắc chắn gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, tôi quan niệm rằng khó khăn là điều không thể tránh khỏi trong cuộc sống. Điều quan trọng là mình phải đối diện, tìm cách vượt qua chứ không thể vì trở ngại mà dừng lại tại chỗ.

Theo quy luật phát triển của cuộc sống, ai cũng phải không ngừng tiến về phía trước. Nhưng để đi đến đích, điều quan trọng nhất là phải chọn đúng hướng, đi đúng con đường và kiên trì với mục tiêu mà mình đã đặt ra.

. Trong thời gian qua, công việc của anh ra sao?

- Công việc của tôi thời gian qua nhìn chung khá ổn định. Cuối năm 2025, tôi tổ chức liveshow kỷ niệm 25 năm hoạt động nghệ thuật. Đây là cột mốc đặc biệt vì cứ mỗi 5 năm tôi lại thực hiện một chương trình để nhìn lại chặng đường làm nghề. Hiện tôi cũng đang lên kế hoạch cho liveshow 30 năm vào năm 2030.

Bên cạnh hoạt động nghệ thuật, tôi còn kinh doanh một số sản phẩm mang thương hiệu cá nhân như nước hoa và các sản phẩm chăm sóc sức khỏe. Tôi chỉ hợp tác sản xuất những sản phẩm có đầy đủ giấy tờ pháp lý, nguồn gốc rõ ràng và hướng đến việc bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng.

Việc kinh doanh của tôi tương đối ổn định. Sau khi trừ chi phí, toàn bộ lợi nhuận đều được sử dụng cho các hoạt động thiện nguyện. Vì vậy, tôi không đặt nặng chuyện lời lỗ. Tôi quan niệm rằng có nhiều thì giúp nhiều, có ít thì giúp ít, miễn là vẫn có thể đóng góp cho cộng đồng và hỗ trợ những người có hoàn cảnh khó khăn.

. Trong thời gian tới, anh sẽ tập trung hoạt động chính trong lĩnh vực nào: nghệ thuật, kinh doanh hay khám chữa bệnh?

- Thực ra, trong thời gian tới tôi vẫn sẽ tiếp tục phát triển cả ba lĩnh vực mà mình đang theo đuổi, gồm nghệ thuật, y học cổ truyền và kinh doanh.

Bên cạnh đó, tôi đang theo đuổi lĩnh vực y học cổ truyền với mong muốn thành lập một phòng khám từ thiện. Tại đây, những người có hoàn cảnh khó khăn, có xác nhận của địa phương, sẽ được khám bệnh, điều trị và cấp thuốc miễn phí. Tôi xem đây là tâm nguyện lớn của mình sau nhiều năm học tập và tích lũy kiến thức trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe.

Ngoài nghệ thuật và y học, tôi cũng đang ấp ủ dự án kinh doanh nhà an cư, hướng đến việc chăm sóc toàn diện cho người cao tuổi. Mô hình này không chỉ là nơi nghỉ dưỡng mà còn tích hợp các dịch vụ y học cổ truyền như châm cứu, xoa bóp, bấm huyệt và điều trị các bệnh lý xương khớp thường gặp ở người lớn tuổi.

. Như vậy, các hoạt động của anh chủ yếu hướng đến người cao tuổi, chứ không chỉ dành cho giới trẻ?

- Không hẳn như vậy. Với lĩnh vực y học cổ truyền, tôi hướng đến việc hỗ trợ tất cả mọi người, bất kể độ tuổi. Chỉ cần ai có nhu cầu điều trị và đặc biệt là những người có hoàn cảnh khó khăn, tôi đều sẵn sàng khám và hỗ trợ miễn phí khi đủ điều kiện.

Mô hình dự án nhà an cư tương tự một trung tâm dưỡng lão cao cấp, nơi các cụ được chăm sóc toàn diện về sức khỏe, dinh dưỡng và sinh hoạt hằng ngày. Đồng thời, tại đây cũng sẽ tích hợp các dịch vụ y học cổ truyền như châm cứu, xoa bóp, bấm huyệt và điều trị các bệnh lý xương khớp.

Điều quan trọng là sau khi trừ chi phí vận hành, toàn bộ lợi nhuận từ dự án sẽ được sử dụng để xây dựng và duy trì một nhà dưỡng lão từ thiện dành cho người già neo đơn, vô gia cư hoặc những người không còn nơi nương tựa.

Có thể nói y học cổ truyền của tôi phục vụ cho mọi đối tượng, còn dự án kinh doanh nhà an cư tập trung chủ yếu vào người cao tuổi. Mục tiêu cuối cùng vẫn là tạo nguồn lực để chăm sóc và hỗ trợ những người yếu thế trong xã hội.

. Như vậy, lĩnh vực y học cổ truyền của anh chỉ hoạt động dưới hình thức phòng khám từ thiện, chứ không phải là một cơ sở kinh doanh thương mại?

- Đúng vậy. Với y học cổ truyền, mục tiêu của tôi hoàn toàn là phục vụ cộng đồng, đặc biệt là những người có hoàn cảnh khó khăn và đang mắc bệnh. Tôi không có định hướng kinh doanh hay kiếm lợi nhuận từ lĩnh vực này.

Nguồn thu nhập chính của tôi đến từ việc kinh doanh các sản phẩm mang thương hiệu cá nhân như nước hoa và một số dòng sản phẩm khác. Nói cách khác, y học cổ truyền là tâm nguyện thiện nguyện của tôi, còn kinh doanh là phương tiện để tạo nguồn tài chính phục vụ cho những hoạt động giúp đỡ xã hội.

. Hiện nay vẫn có một bộ phận khán giả trên mạng xã hội không ủng hộ anh. Anh suy nghĩ như thế nào về điều đó?

- Tôi nghĩ đó là điều hết sức bình thường. Trong cuộc sống, không ai có thể nhận được sự yêu mến từ tất cả mọi người. Ngay cả những nghệ sĩ nổi tiếng trên thế giới cũng luôn có người yêu quý và cũng có người không ủng hộ.

Vì vậy, thay vì bận tâm quá nhiều đến những ý kiến trái chiều, tôi chọn cách tập trung vào công việc và tiếp tục tiến về phía trước. Tôi luôn tự nhắc mình phải nỗ lực hơn mỗi ngày để chứng minh bằng hành động thực tế. Nếu làm tốt, biết đâu những người từng chưa ủng hộ mình sẽ thay đổi cách nhìn trong tương lai.

Tôi cũng cảm ơn tất cả những ai nhắc đến tên mình, dù với góc nhìn tích cực hay trái chiều, bởi điều đó cho thấy công việc và những nỗ lực của tôi được nhiều người quan tâm.

Điều quan trọng là những gì tôi chia sẻ đều dựa trên quá trình học tập và làm việc nghiêm túc. Việc tôi tốt nghiệp Y sĩ Y học cổ truyền hay hoàn thành các chương trình đào tạo đều có bằng cấp chính quy, được đào tạo bài bản tại các cơ sở hợp pháp.

Tôi tin rằng muốn giúp đỡ người khác thì trước hết bản thân mình phải có kiến thức, sức khỏe và năng lực thật sự. Đó cũng là lý do tôi không ngừng học hỏi, hoàn thiện bản thân để sau này có thể hỗ trợ tốt hơn cho cộng đồng, đặc biệt là những người có hoàn cảnh khó khăn.

. Có ý kiến cho rằng dạo này anh chủ yếu đi hát ở đám cưới, thôi nôi hay đám giỗ. Anh nghĩ gì về điều này?

- Trong bối cảnh kinh tế khó khăn, nhiều sân khấu tại TPHCM đã thu hẹp hoạt động, nên nghệ sĩ phải linh hoạt hơn trong việc lựa chọn nơi biểu diễn. Với tôi, ở đâu có khán giả yêu thương, trân trọng và mời biểu diễn thì tôi đều sẵn sàng tham gia.

Tôi nhận lời hát ở đám cưới, thôi nôi, đám giỗ, sự kiện doanh nghiệp, cũng như các chương trình thiện nguyện tại chùa, nhà thờ, vùng sâu vùng xa. Thậm chí, chỉ cần còn một khán giả muốn nghe, tôi vẫn biểu diễn.

Tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện nghỉ hát. Khán giả chính là động lực lớn nhất để tôi tiếp tục làm nghề. Chừng nào còn người yêu mến và ủng hộ, tôi vẫn sẽ cống hiến hết mình cho nghệ thuật.

. Cuối cùng, anh muốn nhắn gửi điều gì đến những khán giả đã và đang ủng hộ mình?

- Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả khán giả đã luôn yêu thương, đồng hành và ủng hộ tôi trong suốt 25 năm làm nghề.

Năm vừa qua là một năm không dễ dàng khi tình hình kinh tế còn nhiều khó khăn. Tuy nhiên, nhờ sự yêu mến của khán giả, tôi đã tổ chức thành công liveshow kỷ niệm 25 năm hoạt động nghệ thuật với sự tham dự đông đủ của người hâm mộ.

Điều khiến tôi xúc động nhất là toàn bộ số tiền thu được từ chương trình đều được dùng để hỗ trợ trẻ mồ côi, người khuyết tật và những hoàn cảnh khó khăn.

Tôi luôn tin rằng khi tình cảm được trao đi bằng sự chân thành, nó sẽ tạo nên sự gắn kết bền lâu. Tình yêu thương mà khán giả dành cho tôi trong nhiều năm qua chính là động lực để tôi tiếp tục lan tỏa đến những người kém may mắn hơn trong cuộc sống.

Một lần nữa, tôi xin cảm ơn tất cả những người đã luôn yêu thương và tin tưởng mình. Với những ai vẫn còn chưa thực sự hiểu hoặc chưa hài lòng về tôi, tôi xem đó là động lực để tiếp tục hoàn thiện bản thân, sống và làm việc tốt hơn mỗi ngày.

Không ai là hoàn hảo. Tôi sẽ cố gắng để xứng đáng hơn với tình cảm của khán giả và tin rằng thời gian sẽ là câu trả lời rõ ràng nhất cho mọi nỗ lực của mình. Minh Béo



