Khi người nổi tiếng sát cánh cùng Công an TPHCM

Câu lạc bộ Tình nguyện Vì bình yên Thành phố (viết tắc P.A.S.T) là mô hình tiên phong trong truyền thông phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, do Công an TPHCM chủ trì, nòng cốt là Phòng PC04.

Điểm nổi bật của câu lạc bộ là sự đồng hành của nhiều nghệ sĩ, KOLs và người có sức ảnh hưởng, góp phần lan tỏa mạnh mẽ thông điệp tích cực đến cộng đồng.

Nhiều hoạt động ý nghĩa

Phát huy sức ảnh hưởng của người nổi tiếng, các hoạt động tuyên truyền phòng, chống tội phạm và ma túy ngày càng trở nên gần gũi, sáng tạo, đặc biệt thu hút sự quan tâm của giới trẻ, qua đó góp phần nâng cao nhận thức xã hội một cách hiệu quả.

Tổ chức giao hữu bóng đá gây quỹ vì đồng bào miền Trung

Chỉ trong thời gian ngắn, Câu lạc bộ đã đạt nhiều kết quả nổi bật. Điển hình như tổ chức tuyên truyền cho hơn 1.200 người nghiện ma túy; hỗ trợ hoàn thiện thủ tục pháp lý cho các trường hợp chuẩn bị tái hòa nhập; vận động hàng nghìn phần quà và nguồn lực xã hội hóa trị giá hàng trăm triệu đồng, trong đó có 400 triệu đồng hỗ trợ trẻ em bị ảnh hưởng; cắt tóc miễn phí, giao lưu thể thao với sự tham gia của nghệ sĩ, KOLs.

Quy tụ nhiều nghệ sĩ, cầu thủ, huấn luyện viên tham gia

Trong lĩnh vực truyền thông, các sản phẩm của CLB đạt hơn 200 triệu lượt tiếp cận, với trên 100 nội dung sáng tạo có sự tham gia của hơn 80 nghệ sĩ, KOLs.

Đồng thời, nhiều hoạt động thiện nguyện quy mô lớn được triển khai, tiêu biểu là chương trình gây quỹ gần 3 tỉ đồng hỗ trợ đồng bào miền Trung.

Các nghệ sĩ, người nổi tiếng tham gia nhiều hoạt động

Dấu ấn nổi bật cuối năm 2025 là chương trình giao hữu bóng đá thiện nguyện “Lan tỏa yêu thương”, không chỉ lan tỏa tinh thần thể thao cao đẹp mà còn mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc.

Chương trình đã vận động được gần 1,2 tỉ đồng, trong đó 205 triệu đồng đến từ hoạt động đấu giá các vật phẩm ý nghĩa như áo đấu, bóng có chữ ký của khách mời...

Toàn bộ số tiền được chuyển đến Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM để hỗ trợ đồng bào gặp khó khăn.

Diễn viên Lý Hạo Mạnh Quỳnh trong một chương trình

Trong năm qua, câu lạc bộ ghi dấu ấn với chuỗi 8 hoạt động thiết thực, tập trung hỗ trợ người trẻ, đặc biệt là học viên sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng.

Không chỉ hỗ trợ vật chất, các hoạt động còn chú trọng khơi dậy tinh thần, tiếp thêm động lực để họ làm lại cuộc đời.

Hoạt động trung thu trong năm 2025

Tiêu biểu, 39 học viên đã được cấp căn cước công dân, 2 trường hợp được đăng ký khai sinh, tạo nền tảng pháp lý quan trọng cho hành trình hòa nhập.

Huấn luyện viên Park Hang-seo

Bước sang năm 2026, Công an TPHCM tiếp tục xác định công tác cai nghiện là nhiệm vụ trọng tâm, hướng tới mục tiêu xây dựng thành phố không ma túy vào năm 2030, với sự đồng hành của các tổ chức xã hội trong việc lan tỏa niềm tin và cơ hội cho người trẻ.

Người nổi tiếng hào hứng

Chị Nguyễn Ngọc Quỳnh Như – Chủ nhiệm Câu lạc bộ cho hay trọng tâm hoạt động của câu lạc bộ là hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng cho người sau cai nghiện.

Theo chị, ai cũng có thể mắc sai lầm, nhưng điều quan trọng là mỗi người đều xứng đáng có cơ hội làm lại cuộc đời. Với tinh thần đó, câu lạc bộ luôn nỗ lực đồng hành, "đan tay" dìu dắt, tiếp thêm niềm tin và động lực để các bạn vững bước trên hành trình mới.

Ban chủ nhiệm câu lạc bộ

Không chỉ dừng lại ở hỗ trợ tinh thần, Câu lạc bộ còn tích cực kết nối, giới thiệu việc làm, tổ chức các hoạt động giao lưu nhằm giúp họ hòa nhập tốt hơn với cộng đồng, từng bước ổn định cuộc sống và đóng góp tích cực cho xã hội.

Ca sĩ Sơn K. bày tỏ sự hào hứng và vinh dự khi được tham gia Câu lạc bộ Tình nguyện Vì bình yên Thành phố – một môi trường ý nghĩa quy tụ những cá nhân cùng chung mong muốn lan tỏa giá trị tích cực đến cộng đồng.

Theo nam ca sĩ này, với vai trò là người nghệ sĩ, việc sử dụng sức ảnh hưởng từ nghề nghiệp và mạng xã hội để truyền tải những thông điệp tốt đẹp là trách nhiệm cũng như sứ mệnh đáng trân trọng.

Ca sĩ Sơn K. hào hứng thao gia câu lạc bộ

Với vai trò Phó Chủ nhiệm Câu lạc bộ, ca sĩ Ngô Kiến Huy cho rằng công tác tuyên truyền phòng, chống ma túy là một nhiệm vụ hết sức quan trọng, nhất là đối với giới trẻ - những người dễ bị tác động bởi các yếu tố tiêu cực.

Ca sĩ Ngô Kiến Huy trong chương trình Lan toả yêu thương

Anh mong muốn thông qua các hoạt động của câu lạc bộ, bản thân có thể đóng góp một phần nhỏ bé vào chiến dịch chung, góp phần nâng cao nhận thức và xây dựng lối sống lành mạnh trong cộng đồng.

Sự đồng hành của những nghệ sĩ như Sơn K. được kỳ vọng sẽ tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, truyền cảm hứng tích cực và góp phần đẩy lùi tệ nạn ma túy trong xã hội.

Tác giả ca khúc “Vì cộng đồng không ma túy”, ca sĩ YONGDY. Clip: PHẠM DŨNG

Ca sĩ YONGDY – tác giả ca khúc “Vì cộng đồng không ma túy” – cho biết anh sáng tác bài hát với mong muốn gửi đến giới trẻ thông điệp hãy luôn tỉnh táo trước những cám dỗ. Theo anh, mỗi người chỉ có một cuộc đời, vì vậy cần sống ý nghĩa, rực rỡ, tránh những sai lầm khiến tương lai trở nên dang dở.

Lấy cảm hứng từ những câu chuyện đời thực, YONGDY kỳ vọng âm nhạc của mình có thể chạm đến cảm xúc, góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng.

Thông qua giai điệu và ca từ, anh mong lan tỏa lối sống tích cực, nói không với ma túy. Nam ca sĩ cũng bày tỏ mong muốn tiếp tục đồng hành trong các hoạt động cộng đồng, góp sức xây dựng xã hội tốt đẹp hơn.