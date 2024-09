Diễn viên phim "Harry Potter" qua đời

Theo thông tin của AP, hai con trai của bà Maggie Smith là Chris Larkin và Toby Stephens bày tỏ đau buồn thông qua thông cáo của đại diện truyền thông Clair Dobbs. "Mẹ chúng tôi đã rời bỏ hai con trai và 5 cháu nội. Chúng tôi vô cùng đau buồn vì đã mất đi người mẹ, người bà phi thường" – họ thổ lộ.



Minh tinh Maggie Smith qua đời

Bà hóa thân giáo sư Minerva McGonagall trong "Harry Potter".

Maggie Smith là nữ diễn viên danh tiếng, được săn đón ngay cả khi đã lớn tuổi. Bà tóm tắt khô khan rằng những vai diễn sau này của mình là một bộ sưu tập kỳ quái, gồm cả vai giáo sư Minerva McGonagall trong "Harry Potter". Khi được hỏi tại sao nhận vai này, bà nói đùa: "Vai diễn phim "Harry Potter" là tiền lương hưu của tôi".

Margaret Natalie Smith sinh ra tại Ilford, Essex, London - Anh, năm 1934. Năm 17 tuổi, bà bắt đầu nghiệp diễn của mình với vai Viola trong vở kịch "Đêm thứ mười hai" tại Nhà hát Oxford. Cô tiếp tục diễn xuất trong các tác phẩm khác tại nhà hát này.

Năm 1956, bà ra mắt trên sân khấu Broadway và cũng năm này đã tham gia phim đầu tiên là "Child in the House". Năm 1959, bà nhận đề cử đầu tiên trong số 18 đề cử Giải thưởng Điện ảnh Viện hàn lâm Anh cho vai diễn Bridget Howard trong bộ phim "Nowhere to Go". Bà giành được đề cử Oscar đầu tiên, hạng mục "Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất" cho vai diễn trong bộ phim chuyển thể từ vở "Othello". Bà cũng tham gia vô số phim: "Go to Blazes", "The Pumpkin Eater", "The Honey Pot"…

Bà giành giải Oscar hạng mục "Nữ diễn viên chính xuất sắc" với vai Jean Brodie phim "The Prime of Miss Jean Brodie" năm 1969. Bà cũng thành công với Judith Hearne trong "The Lonely Passion of Judith Hearne", thắng giải Bafta cho "Nữ diễn viên chính xuất sắc" năm 1987. Bà thắng một Giải Oscar khác năm 1978 với vai phụ phim "California Suite". Ngoài ra, bà còn nhiều đề cử và vô số giải thưởng khác.