Người đại diện phát ngôn của Paul Ritter đã công bố nam diễn viên này qua đời ngày 5-4 (giờ địa phương) tại nhà riêng.

Paul Ritter qua đời do bệnh u não

"Chúng tôi vô cùng đau buồn khi thông báo rằng Paul Ritter đã qua đời. Anh ấy ra đi yên bình tại nhà trong vòng tay của vợ và các con trai. Anh ấy bị u não. Paul Ritter là một diễn viên tài năng, đóng nhiều loại vai trên cả sân khấu lẫn màn ảnh. Anh ấy thông minh, tốt bụng và đặc biệt vui tính. Chúng tôi sẽ nhớ anh ấy" – người đại diện phát ngôn cho biết.

Vai diễn cuối cùng trong cuộc đời của Paul Ritter là Bentley Purchase trong phim "Operation Mincemeat". Tác phẩm này được cho là đã hoàn thành nhưng chưa được công chiếu. Vào tháng 2 năm 2021, Netflix đã mua quyền phân phối bộ phim ở Bắc Mỹ và Mỹ Latinh.

Paul Ritter đã tham gia gần 50 phim cả điện ảnh lẫn truyền hình trong suốt sự nghiệp của mình. Ngoài những tác phẩm được kể trên, ông còn góp mặt ở: "The Eagle", "The Last Kingdom", "Chernobyl", "Vera", "Son of Rambow"… Ông cũng tích cực tham gia vai diễn trên sân khấu.