Thời sự Chính trị

Điều bất ngờ tại buổi tiếp xúc cử tri ở một phường của Đà Nẵng

Trần Thường

(NLĐO) – Lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng cho biết tới thời điểm này, có khoảng 5.000 cán bộ, công chức của TP nghỉ việc sau sắp xếp, nghỉ hưu trước tuổi.

Ngày 29-8, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Hương Trà (TP Đà Nẵng) tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri với đại biểu HĐND TP Đà Nẵng sau kỳ họp thứ nhất, kỳ họp thứ hai HĐND TP khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.

Có 17 lượt cử tri phát biểu với nhiều nội dung xoay quanh các vấn đề trên lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, phát triển du lịch, vấn đề ô nhiễm môi trường, chế độ chính sách cho cán bộ sau sắp xếp, phân cấp phân quyền, đầu tư cho giáo dục…

Điều bất ngờ tại buổi tiếp xúc cử tri ở một phường của Đà Nẵng- Ảnh 1.

Cử tri đánh giá mô hình chính quyền địa phương 2 cấp hoạt động hiệu quả, giải quyết được nhiều vấn đề phát sinh cho người dân

Đặc biệt, nhiều ý kiến cử tri đánh giá sau 2 tháng áp dụng mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, bộ máy mới của TP Đà Nẵng và phường Hương Trà được vận hành ổn định, tích cực, giải quyết được nhiều vấn đề phát sinh.

Một số cử tri dành lời khen ngợi cho chính quyền phường Hương Trà khi là địa phương đầu tiên của TP Đà Nẵng cấp sổ đỏ cho người dân vào ngày 24-7, sau chưa đầy 1 tháng đi vào vận hành.

Điều bất ngờ tại buổi tiếp xúc cử tri ở một phường của Đà Nẵng- Ảnh 2.

Ông Trần Trung Hậu, Chủ tịch UBND phường Hương Trà, trả lời ý kiến cử tri tại hội nghị

Tại buổi tiếp xúc cử tri, ông Trần Trung Hậu, Chủ tịch UBND phường Hương Trà chia sẻ một số định hướng phát triển kinh tế - xã hội của phường cũng như giải đáp các nội dung cử tri quan tâm.

Khoảng 5.000 cán bộ ở Đà Nẵng nghỉ việc sau sắp xếp

Ông Trần Nam Hưng, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, bày tỏ bất ngờ khi hầu như toàn bộ gần 20 ý kiến của cử tri phường Hương Trà đều nêu ra những vấn đề mang cái chung, mang tính cộng đồng, không có ý kiến nêu về các bức xúc, vướng mắc của cá nhân. Đây cũng là một điều khá lạ so với nhiều buổi tiếp xúc cử tri khác và là tín hiệu rất đáng mừng.

Điều bất ngờ tại buổi tiếp xúc cử tri ở một phường của Đà Nẵng- Ảnh 3.

Ông Trần Nam Hưng, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri phường Hương Trà, TP Đà Nẵng

Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng ghi nhận, tiếp thu, cảm ơn các cử tri đã góp ý, gợi mở, đề xuất các giải pháp để giúp chính quyền địa phương hiểu sâu hơn, nắm kỹ hơn để đưa ra những quyết sách đúng đắn, phù hợp với thực tiễn.

Ông Trần Nam Hưng đồng tình với ý kiến cử tri về việc cần phân cấp, phân quyền nhiều hơn cho các xã, phường. Về cán bộ dôi dư sau sắp xếp, cán bộ xin nghỉ trước tuổi, ông Trần Nam Hưng cho biết đến thời điểm này, tại Đà Nẵng có khoảng 5.000 cán bộ công chức, kể cả cán bộ không chuyên trách nghỉ việc. Đà Nẵng cũng là một trong những đơn vị có cán bộ công chức nghỉ việc nhiều nhất của cả nước.

Điều bất ngờ tại buổi tiếp xúc cử tri ở một phường của Đà Nẵng- Ảnh 4.

Các đại biểu dự tiếp xúc cử tri

Ông Hưng cho biết vừa qua, Trung ương đã có những chỉ đạo mới liên quan đến việc giải quyết chế độ cho cán bộ xin nghỉ việc, quy định chặt chẽ hơn. Theo đó, chỉ giải quyết cho cán bộ còn thời gian công tác dưới 5 năm, cán bộ dư ra do ảnh hưởng sắp xếp, không đủ khả năng hoàn thành nhiệm vụ, sức khỏe yếu.

Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cho hay, trong quá trình sắp xếp, nhiều người trước đây làm lãnh đạo, giờ làm chuyên viên hay từ cấp trưởng xuống cấp phó cũng là chuyện bình thường.

Lãnh đạo TP Đà Nẵng cũng nêu rõ rằng những công trình đang làm dở dang sẽ tiếp tục được đầu tư kinh phí để hoàn thành, những dự án trước đây UBND tỉnh Quảng Nam cũ có chủ trương đầu tư sẽ tiếp tục thực hiện. Điển hình như dự án nâng cấp đường Hùng Vương (TP Tam Kỳ cũ) dự kiến sẽ được khởi công vào cuối năm nay.

Đà Nẵng cũng đang xây dựng 2 đề án phát triển du lịch ở khu vực phía Nam của TP. Về khu du lịch hồ Phú Ninh, ông Trần Nam Hưng cho biết quan điểm của cá nhân ông là sẽ thanh kiểm tra một cách toàn diện, nếu chủ đầu tư không đủ năng lực thực hiện thì thu hồi dự án, giao cho đơn vị khác triển khai…

Cuối cùng, ông Trần Nam Hưng nhắc lại quan điểm của Ban Thường vụ TP Đà Nẵng là sẽ đặc biệt quan tâm, không để lãng quên tiềm năng quý báu của Quảng Nam cũ và tin tưởng rằng trong thời gian tới, khu vực TP Tam Kỳ cũ nói riêng và các địa phương phía Nam của Đà Nẵng sẽ tiếp tục phát triển mạnh hơn.

    Thông báo