Điều chỉnh giao thông một tuyến đường ở TPHCM trong 10 ngày

Theo thông báo của Phòng CSGT Công an TPHCM, từ ngày 28-3, sẽ điều chỉnh giao thông qua đường Bến Nghé, phường Tân Thuận.

Đường Bến Nghé xuống cấp nghiêm trọng.

Trước đó, sau thời gian dài được đưa vào khai thác, đường Bến Nghé (đoạn từ trước cổng Tổng công ty may Nhà Bè, từ số 4 đường Bến Nghé đến giao lộ Lưu Trọng Lư - Bến Nghé) xuống cấp, hư hỏng nặng khiến các phương tiện lưu thông gặp nhiều khó khăn.

Để đảm bảo an toàn, tuyến đường sẽ được duy tu, sửa chữa trong 10 ngày, bắt đầu từ ngày 28-3 đến ngày 8-4.

Phòng CSGT khuyến cáo người dân sử dụng xe máy, ô tô cá nhân nếu không thật sự có nhu cầu di chuyển qua khu vực cầu Tân Thuận 1, Huỳnh Tấn Phát + Lưu Trọng Lư có thể lựa chọn lộ trình khác thay thế. Lộ trình như sau:

- Lộ trình 1: Đường Tân Thuận - Nguyễn Văn Linh - cầu Tân Thuận 2 - Nguyễn Tất Thành.

Phạm vi thi công.

Chỉ dẫn lưu thông.

- Lộ trình 2: Đường Nguyễn Văn Linh - Huỳnh Tấn Phát - Trần Xuân Soạn - cầu Rạch Ông - Phạm Thế Hiển - vòng dưới cầu Nguyễn Văn Cừ - Dương Bá Trạc - quay đầu trên đường Dương Bá Trạc - cầu Nguyễn Văn Cừ.

- Lộ trình 3: Đường Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Thị Thập - Nguyễn Hữu Thọ - cầu Kênh Tẻ - Khánh Hội - cầu Ông Lãnh.

- Lộ trình 5: Đường Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Thị Thập - cầu Him Lam - đường số 4 - Vòng xoay Trung Sơn - Dương Bá Trạc - cầu Nguyễn Văn Cừ.

- Lộ trình 6: Đường Nguyễn Văn Linh - đường số 9A - Vòng xoay Trung Sơn - Dương Bá Trạc - cầu Nguyễn Văn Cừ.