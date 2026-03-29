Bạn đọc

Điều chỉnh giao thông một tuyến đường ở TPHCM trong 10 ngày

Anh Vũ

(NLĐO) - Đường Bến Nghé sẽ được điều chỉnh giao thông từ ngày 28-3 để duy tu, sửa chữa.

Theo thông báo của Phòng CSGT Công an TPHCM, từ ngày 28-3, sẽ điều chỉnh giao thông qua đường Bến Nghé, phường Tân Thuận.

Điều chỉnh giao thông một điều đường quan trọng ở TPHCM trong 10 ngày - Ảnh 1.

Đường Bến Nghé xuống cấp nghiêm trọng.

Trước đó, sau thời gian dài được đưa vào khai thác, đường Bến Nghé (đoạn từ trước cổng Tổng công ty may Nhà Bè, từ số 4 đường Bến Nghé đến giao lộ Lưu Trọng Lư - Bến Nghé) xuống cấp, hư hỏng nặng khiến các phương tiện lưu thông gặp nhiều khó khăn.

Để đảm bảo an toàn, tuyến đường sẽ được duy tu, sửa chữa trong 10 ngày, bắt đầu từ ngày 28-3 đến ngày 8-4.

Phòng CSGT khuyến cáo người dân sử dụng xe máy, ô tô cá nhân nếu không thật sự có nhu cầu di chuyển qua khu vực cầu Tân Thuận 1, Huỳnh Tấn Phát + Lưu Trọng Lư có thể lựa chọn lộ trình khác thay thế. Lộ trình như sau:

- Lộ trình 1: Đường Tân Thuận - Nguyễn Văn Linh - cầu Tân Thuận 2 - Nguyễn Tất Thành.

Điều chỉnh giao thông một điều đường quan trọng ở TPHCM trong 10 ngày - Ảnh 2.

Phạm vi thi công.

Điều chỉnh giao thông một điều đường quan trọng ở TPHCM trong 10 ngày - Ảnh 3.

Chỉ dẫn lưu thông.

- Lộ trình 2: Đường Nguyễn Văn Linh - Huỳnh Tấn Phát - Trần Xuân Soạn - cầu Rạch Ông - Phạm Thế Hiển - vòng dưới cầu Nguyễn Văn Cừ - Dương Bá Trạc - quay đầu trên đường Dương Bá Trạc - cầu Nguyễn Văn Cừ.

- Lộ trình 3: Đường Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Thị Thập - Nguyễn Hữu Thọ - cầu Kênh Tẻ - Khánh Hội - cầu Ông Lãnh.

- Lộ trình 4: Đường Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Thị Thập - Nguyễn Hữu Thọ - cầu Kênh Tẻ - Khánh Hội - cầu Ông Lãnh.

- Lộ trình 5: Đường Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Thị Thập - cầu Him Lam - đường số 4 - Vòng xoay Trung Sơn - Dương Bá Trạc - cầu Nguyễn Văn Cừ.

- Lộ trình 6: Đường Nguyễn Văn Linh - đường số 9A - Vòng xoay Trung Sơn - Dương Bá Trạc - cầu Nguyễn Văn Cừ.

Điều chỉnh giao thông một điều đường quan trọng ở TPHCM trong 10 ngày - Ảnh 4.

Điều chỉnh giao thông một điều đường quan trọng ở TPHCM trong 10 ngày - Ảnh 5.

Infographic điều chỉnh giao thông đường Bến Nghé.

Từ ngày 25-3, điều chỉnh giao thông loạt tuyến đường trung tâm TPHCM

(NLĐO) - Đường Tôn Đức Thắng, Trương Định... ở trung tâm TPHCM sẽ được điều chỉnh giao thông.

CSGT TPHCM sẽ xử lý các lỗi này nếu xâm phạm an toàn giao thông đường sắt

(NLĐO) - Vượt đường ngang khi đèn đỏ đã bật sáng, cố tình đi qua khi cần chắn đang hạ hoặc đã hạ,... sẽ bị CSGT xử lý nghiêm.

Từ ngày 1-3, một số lỗi vi phạm giao thông sẽ bị xử phạt

(NLĐO) - Nghị định số 336/2025/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đường bộ sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 1-3.

