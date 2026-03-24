Từ ngày 25-3, điều chỉnh giao thông loạt tuyến đường trung tâm TPHCM

Theo thông báo của Phòng CSGT Công an TPHCM, từ ngày 25-2 sẽ điều chỉnh giao thông một số tuyến đường ở trung tâm thành phố để phục vụ công tác tổ chức các hoạt động của Thành ủy - UBND TPHCM.

Đường Tôn Đức Thắng, phường Sài Gòn, TPHCM.

Để đảm bảo an toàn giao thông, Phòng CSGT thông báo như sau:

Phạm vi hạn chế

Hạn chế ô tô 7 chỗ trở lên và toàn bộ các loại ô tô vận tải hàng hóa trên tuyến Lê Thánh Tôn, đoạn từ Đồng Khởi – Lê Thánh Tôn đến Pastuer – Lê Thánh Tôn.

Hạn chế ô tô 7 chỗ ngồi trở lên và toàn bộ các loại ô tô vận tải hàng hóa trên tuyến Nguyễn Huệ (cả 2 chiều đường đoạn từ Lê Lợi – Nguyễn Huệ đến Nguyễn Huệ - Lê Thánh Tôn).

Hạn chế tất cả các phương tiện tuyến Trương Định (đoạn từ Giao lộ Trương Định – Võ Thị Sáu đến Trương Định – Lý Chính Thắng).

Thời gian hạn chế

Từ 5 giờ ngày 25-3 đến hết ngày 25-3 (có thể kết thúc sớm hơn).

Lộ trình thay thế

* Lộ trình di chuyển từ Tôn Đức Thắng đi Nam Kỳ Khởi Nghĩa:

- Lộ trình 1: Tôn Đức Thắng – Lê Thánh Tôn – Đồng Khởi – Công trường Lam Sơn – Lê Lợi – Nam Kỳ Khởi Nghĩa – tiếp tục đi theo lộ trình mong muốn.

- Lộ trình 2: Tôn Đức Thắng – Lê Thánh Tôn – Hai Bà Trưng – Nguyễn Du – Pastuer – tiếp tục đi theo lộ trình mong muốn.

* Lộ trình từ trung tâm Điện Biên Phủ đi Lý Chính Thắng:

* Lộ trình 1: Điện Biên Phủ - Nam Kỳ Khởi Nghĩa – Lý Chính Thắng – tiếp tục đi theo lộ trình mong muốn.

* Lộ trình 2: Điện Biên Phủ – Trương Định – Võ Thị Sáu – Nguyễn Thông – Lý Chính Thắng – tiếp tục đi theo lộ trình mong muốn.