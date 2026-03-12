CSGT TPHCM sẽ xử lý các lỗi này nếu xâm phạm an toàn giao thông đường sắt

Ngày 12-3, đại diện Phòng CSGT Công an TPHCM cho biết đang tăng cường kiểm soát, xử lý các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông đường sắt.





Tuyến đường sắt Bắc - Nam đoạn cắt ngang đường Hoàng Văn Thụ.

Theo đánh giá, dù tình hình giao thông đường sắt có những chuyển biến tích cực, nhưng vẫn còn nhiều diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn giao thông.

Từ đầu tháng 3-2026, lực lượng CSGT TPHCM đã đồng loạt ra quân, xử lý các hành vi vi phạm liên quan đến bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường sắt.

Nội dung trọng tâm là tập trung xử lý nghiêm các hành vi vượt đường ngang khi đèn đỏ đã bật sáng, cố tình đi qua khi cần chắn đang hạ hoặc đã hạ; đồng thời kiểm tra, xử lý phương tiện dừng, đỗ trong phạm vi an toàn giao thông đường sắt, vi phạm khổ giới hạn đường sắt.

Hiện tuyến đường sắt Bắc – Nam đi qua địa bàn TPHCM có chiều dài 23,625 km, đi qua 10 phường. Khu vực tại điểm giao cắt trên đường Hoàng Văn Thụ (phường Đức Nhuận) từ lâu đã là “điểm nóng” về trật tự an toàn giao thông. Lý do là khu vực có nhiều đường dân sinh dọc theo tuyến đường sắt, nhiều người dân điều khiển xe máy với lý do “tiện đường” đã bất chấp các biển báo, tín hiệu đèn cũng như cảnh báo nguy hiểm để băng qua đường ray, khiến cho khu vực này thường xuyên diễn ra tình trạng ùn xe, tiềm ẩn nhiều nguy hiểm.

Hay tại khu vực giao cắt trên đường Kha Vạn Cân (phường Hiệp Bình), ghi nhận nhiều trường hợp người dân dừng xe máy trong phạm vi hành lang an toàn giao thông đường sắt; chen lấn, tìm cách băng qua khi tàu sắp tới,… Ga Sài Gòn, ga Sóng Thần là địa bàn trọng điểm tập trung đông người và là nơi các đối tượng xấu thường xuyên lợi dụng để hoạt động phạm tội hình sự (trộm cắp, lừa đảo, vận chuyển hàng cấm, gian lận thương mại…) trên đường sắt.

Từ đầu năm 2026 đến nay, Phòng CSGT đã xử lý hơn 550 trường hợp liên quan đến vi phạm giao thông đường sắt, xử phạt qua hình ảnh gần 330 trường hợp, người vi phạm chủ yếu là người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy. Các hành vi vi pham thường gặp, gồm: không chấp hành hiệu lệnh biển báo; vượt đường ngang khi chuông cảnh báo đã reo và đèn đỏ bật sáng; dừng, đỗ trong phạm vi an toàn giao thông đường sắt,…

Phòng CSGT cho biết sẽ tiếp tục tuần tra, kiểm soát tại các vị trí đường ngang nhằm phòng ngừa, phát hiện và ngăn chặn, xử lý nghiêm các trường hợp người điều khiển phương tiện đường bộ tham gia giao thông vi phạm tại đường ngang, lối đi tự mở làm ảnh hưởng, nguy hiểm đến an toàn chạy tàu; các trường hợp trộm cắp vật tư, thiết bị đường sắt và hàng hóa trên các đoàn tàu,… Tăng cường ghi hình bằng camera để xử phạt nguội các trường hợp vi phạm tại điểm giao cắt với đường sắt;

Bên cạnh đó, Phòng CSGT tập trung rà soát hệ thống biển báo hiệu, đèn tín hiệu, cần chắn, gờ giảm tốc; kiểm tra tầm nhìn tại khu vực giao cắt, điều kiện an toàn thực tế tại các tuyến đường ngang, các lối đi tự mở,… nhằm có kiến nghị, giải pháp khắc phục các bất cập để hạn chế tai nạn giao thông, đảm bảo an toàn cho các đoàn tàu cũng như cho người dân lưu thông.