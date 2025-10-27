HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Điều chỉnh giao thông ngã tư Thủ Đức: Giải tỏa “điểm nóng” kẹt xe

Ngọc Quý

(NLDO) - Sở Xây dựng TP HCM thống nhất điều chỉnh giao thông tại ngã tư Thủ Đức nhằm giảm ùn tắc, bảo đảm an toàn cho người và phương tiện qua lại.

Sở Xây dựng TP HCM vừa có văn bản thống nhất phương án điều chỉnh tổ chức giao thông tại khu vực giao lộ đường Võ Văn Ngân – đường Lê Văn Chí, phường Thủ Đức, nhằm bảo đảm an toàn và giảm ùn tắc cho các phương tiện lưu thông qua đây.

Điều chỉnh giao thông ngã tư Thủ Đức: Giải tỏa “điểm nóng” kẹt xe - Ảnh 1.

Dòng xe lưu thông hỗn loạn tại ngã tư Thủ Đức

Theo đề xuất của Trung tâm Phát triển Hạ tầng kỹ thuật TP Thủ Đức, phương án điều chỉnh gồm: lắp đặt dải phân cách di động tại giao lộ Võ Văn Ngân – Lê Văn Chí và bàn giao cho Đội Cảnh sát giao thông Rạch Chiếc chủ động đóng, mở tùy theo tình hình giao thông thực tế; mở nhánh rẽ phải từ đường Xa lộ Hà Nội vào đường Võ Văn Ngân; đồng thời bổ sung biển báo "Ngoại lệ" cho xe buýt quay đầu tại giao lộ đường Lê Văn Việt – đường Quang Trung.

Sở Xây dựng giao Trung tâm Phát triển Hạ tầng kỹ thuật TP Thủ Đức phối hợp với Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xa lộ Hà Nội khẩn trương triển khai các hạng mục trên, đồng thời theo dõi tình hình giao thông thực tế và báo cáo kết quả sau 30 ngày thực hiện.

Theo ghi nhận tại khu vực ngã tư Thủ Đức sáng 27-10, hàng dài xe cộ nối đuôi nhau chen chúc giữa dòng người hối hả. Tiếng còi xe vang lên không ngớt khi các phương tiện cố gắng len lỏi qua từng khoảng trống nhỏ. Đây là tuyến giao thông trọng điểm, cửa ngõ phía Đông TP HCM, nơi giao nhau của nhiều trục đường huyết mạch như Võ Văn Ngân, Lê Văn Việt và Võ Nguyên Giáp, nên lưu lượng phương tiện luôn ở mức cao.

Những thời điểm cao điểm, cảnh ùn ứ, xe máy luồn lách giữa dòng ôtô, xe buýt gần như đã trở thành hình ảnh quen thuộc, khiến việc di chuyển qua khu vực này mất nhiều thời gian và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Anh Nguyễn Hữu Tâm (ngụ phường Thủ Đức) chia sẻ: "Ngày nào đi làm tôi cũng phải băng qua ngã tư này, chỉ cần trễ giờ cao điểm một chút là kẹt xe ngay. Nhiều khi đứng chờ đèn đỏ tới hai, ba lượt mới đi được. Nếu thành phố sớm điều chỉnh lại luồng tuyến, mở thêm lối rẽ thì người dân chúng tôi đỡ vất vả hơn nhiều."

Một số hình ảnh phóng viên ghi nhận tại ngã tư Thủ Đức:

Điều chỉnh giao thông ngã tư Thủ Đức: Giải tỏa “điểm nóng” kẹt xe - Ảnh 2.

Lộ trình thay thế khi điều chỉnh giao thông tại ngã tư Thủ Đức

Điều chỉnh giao thông ngã tư Thủ Đức: Giải tỏa “điểm nóng” kẹt xe - Ảnh 3.

Xe máy len lỏi giữa dòng ô tô tại ngã tư Thủ Đức

Điều chỉnh giao thông ngã tư Thủ Đức: Giải tỏa “điểm nóng” kẹt xe - Ảnh 4.

Theo tìm hiểu, đây là khu vực thường xuyên xảy ra tình trạng ùn ứ

Điều chỉnh giao thông ngã tư Thủ Đức: Giải tỏa “điểm nóng” kẹt xe - Ảnh 5.

Theo đề xuất của Trung tâm Phát triển Hạ tầng kỹ thuật TP Thủ Đức, phương án điều chỉnh gồm: lắp đặt dải phân cách di động tại giao lộ Võ Văn Ngân – Lê Văn Chí và bàn giao cho Đội Cảnh sát giao thông Rạch Chiếc chủ động đóng, mở tùy theo tình hình giao thông thực tế

Điều chỉnh giao thông ngã tư Thủ Đức: Giải tỏa “điểm nóng” kẹt xe - Ảnh 6.

Ngoài ra, trung tâm còn đề xuất mở nhánh rẽ phải từ đường Xa lộ Hà Nội vào đường Võ Văn Ngân; đồng thời bổ sung biển báo "Ngoại lệ" cho xe buýt quay đầu tại giao lộ đường Lê Văn Việt – đường Quang Trung

Điều chỉnh giao thông ngã tư Thủ Đức: Giải tỏa “điểm nóng” kẹt xe - Ảnh 7.

Sở Xây dựng giao Trung tâm Phát triển Hạ tầng kỹ thuật TP Thủ Đức phối hợp với Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xa lộ Hà Nội khẩn trương triển khai các hạng mục trên, đồng thời theo dõi tình hình giao thông thực tế và báo cáo kết quả sau 30 ngày thực hiện

TP HCM điều chỉnh giao thông ngã tư Thủ Đức phường Thủ Đức ùn ứ ngã tư Thủ Đức
