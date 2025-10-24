Lan truyền clip 2 nam sinh bị một thanh niên đánh tới tấp ở Thủ Đức

Ngày 24-10, Công an phường Thủ Đức phối hợp Công an TP HCM điều tra vụ 2 học sinh lớp 10 bị một thanh niên chặn đường đánh.

Hình ảnh ghi lại vụ việc.

Theo trình báo, trưa 23-10, 2 nam sinh (16 tuổi; học lớp 10 tại một trường cao đẳng ở TP HCM) đang trên đường đến trường thì bị một thanh niên chạy xe máy chặn xe ở đường số 2, phường Thủ Đức.

Nam thanh niên sau đó dùng mũ bảo hiểm đánh tới tấp vào mặt, đầu 2 học sinh. Khi có người can ngăn, nam thanh niên mới dừng lại lên xe rời đi.

Bước đầu xác định nguyên nhân có thể xuất phát từ việc di chuyển trên đường.

Clip ghi lại vụ việc cũng được đăng tải lên mạng xã hội gây bức xúc.

Theo người nhà 2 nam sinh, cả hai sau đó được đưa đến bệnh viện thăm khám, trong đó một em có dấu hiệu xuất huyết não.