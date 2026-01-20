HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Đại hội Đảng

Điều chỉnh phân luồng giao thông phục vụ Đại hội Đảng

Nguyễn Hưởng

(NLĐO)- Công an TP Hà Nội đã điều chỉnh phân luồng giao thông và tổ chức hướng đi cho các loại phương tiện để phục vụ Đại hội Đảng.

Ngày 20-1, Công an TP Hà Nội ra thông báo điều chỉnh phân luồng giao thông phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Điều chỉnh phân luồng giao thông phục vụ Đại hội Đảng - Ảnh 1.

CSGT dẫn đoàn đại biểu dự Đại hội XIV của Đảng

Theo đó, ngày 13-1-2026, Công an TP Hà Nội đã thông báo thông báo phân luồng giao thông phục vụ Đại hội Đảng. Tuy nhiên, căn cứ tình hình thực tế và để tiếp tục bảo đảm trật tự, an toàn giao thông phục vụ Đại hội XIV của Đảng, Công an TP thông báo điều chỉnh phân luồng giao thông và tổ chức hướng đi cho các loại phương tiện như sau.

Từ 21 giờ ngày 20-1 đến hết ngày 25-1, Công an TP Hà Nội cấm triệt để toàn bộ xe ô tô có trọng tải cho phép toàn bộ từ 10 tấn trở lên (trừ các xe ôtô phục vụ Đại hội, xe có phù hiệu bảo vệ, xe buýt, xe vệ sinh và xe giải quyết sự cố) hoạt động trên các tuyến đường: Đại lộ Thăng Long cả 2 chiều và đường gom (từ Phạm Hùng đến Tỉnh lộ 70), Vành đai 3 trên cao cả 2 chiều (đoạn từ cầu Thăng Long đến nút giao với quốc lộ 5A).

Trong thời gian trên, Công an TP Hà Nội hạn chế đối với các phương tiện khác (trừ các xe ô tô phục vụ Đại hội, xe có phù hiệu bảo vệ, xe buýt, xe vệ sinh và xe giải quyết sự cố) lưu thông trên Đại lộ Thăng Long (cả 2 chiều) và đường gom (từ Phạm Hùng đến Tỉnh lộ 70), đường Vành đai 3 trên cao (đoạn từ cầu Thăng Long đến nút giao với quốc lộ 5A).

Để bảo đảm an ninh, an toàn phục vụ các đại biểu tham dự Đại hội, Công an TP Hà Nội yêu cầu tất cả người tham gia giao thông tiếp tục thực hiện các nội dung theo Thông báo số 06/TB-CAHN-CSGT thông báo phân luồng giao thông phục vụ Đại hội XIV của Đảng; tự giác, nghiêm chỉnh chấp hành Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ; khi gặp các xe được quyền ưu tiên đang phát tín hiệu ưu tiên đi làm nhiệm vụ, cần khẩn trương chuyển hướng vào các đường ngang, điểm giao cắt gần nhất, tuân thủ theo hướng dẫn của lực lượng chức năng để nhường đường cho đoàn xe ưu tiên.

Đặc biệt, các phương tiện được phép lưu thông qua khu vực tạm cấm, hạn chế nêu trên cần chấp hành hệ thống báo hiệu đường bộ, không sử dụng còi khi tham gia giao thông.

Công an TP Hà Nội khuyến cáo người tham gia giao thông chấp hành, chủ động, lựa chọn lộ trình, thời gian di chuyển phù hợp và hỗ trợ lực lượng Công an hoàn thành nhiệm vụ.

Gỡ ùn tắc cầu Bình Triệu: Phân luồng, khôi phục bến phà

Gỡ ùn tắc cầu Bình Triệu: Phân luồng, khôi phục bến phà

Sửa chữa cầu Bình Triệu 1 đã gây ùn tắc nghiêm trọng ở cửa ngõ phía Đông TP HCM, khiến hàng ngàn người dân phải mệt mỏi "chôn chân" hàng giờ

Lịch cấm đường và phân luồng giao thông ở Hà Nội trong thời gian diễn ra Đại hội Đảng

(NLĐO)- Nhiều tuyến đường ở Hà Nội sẽ bị lực lượng chức năng tạm cấm đối với các phương tiện trong thời gian diễn ra Đại hội Đảng.

VIDEO: Ùn ứ kéo dài sau phân luồng mới ở ngã tư Khuất Duy Tiến - Nguyễn Trãi- Nguyễn Xiển

(NLĐO)- Dù vào ngày cuối tuần, lực lượng chức năng tích cực phân luồng, song tình hình giao thông tại ngã tư Khuất Duy Tiến (Hà Nội) vẫn xảy ra ùn ứ kéo dài

