Thời sự

Điều chỉnh tiến độ dự án Quốc lộ 28B, hoàn thành vào tháng 3-2026

Châu Tỉnh

(NLĐO) - Bộ Xây dựng vừa chấp thuận điều chỉnh tiến độ thi công dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 28B qua tỉnh Lâm Đồng, lùi thời điểm hoàn thành đến tháng 3-2026

Ngày 25-10, Bộ Xây dựng đã có văn bản gửi Cục Đường bộ Việt Nam về việc chấp thuận điều chỉnh tiến độ thi công dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 28B qua tỉnh Lâm Đồng.

Theo đó, công trình này được điều chỉnh tiến độ thi công hoàn thành vào tháng 3-2026 và hoàn thiện các thủ tục kết thúc dự án năm 2026.

Chủ đầu tư phối hợp chặt chẽ với địa phương để sớm hoàn thành giải phóng mặt bằng và giải ngân phần vốn giải phóng mặt bằng đúng quy định.

Điều chỉnh tiến độ Dự án Quốc lộ 28B, hoàn thành vào tháng 3-2026 - Ảnh 1.

Tiến độ thi công tuyến Quốc lộ 28B hiện rất chậm

Bộ Xây dựng yêu cầu chủ đầu tư rà soát kế hoạch vốn, quản lý chặt chi phí, đảm bảo không vượt tổng mức đầu tư, "không làm phát sinh kinh phí khi kéo dài thời gian thực hiện". Đồng thời, xác định rõ nguyên nhân khách quan, chủ quan, xử lý nghiêm các nhà thầu chậm tiến độ (nếu có).

Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 28B đặt mục tiêu hoàn thành trước 31-12-2025. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân nên tiến độ thi công công trình này chưa đáp ứng kế hoạch.

Điều chỉnh tiến độ Dự án Quốc lộ 28B, hoàn thành vào tháng 3-2026 - Ảnh 2.

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười (thứ 2 từ trái qua) kiểm tra tiến độ giải phóng mặt bằng, thi công dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 28B

Ngày 22-10, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười dẫn đầu đoàn công tác đã kiểm tra tiến độ giải phóng mặt bằng, thi công dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 28B.

Qua kiểm tra thực tế công trình và làm việc với chủ đầu tư, ông Hồ Văn Mười nhấn mạnh đây là con đường động lực, "quyết định thành bại của Lâm Đồng trong năm 2026". Tuy nhiên, tiến độ dự án quá chậm, không đáp ứng được yêu cầu đề ra.

Sở Xây dựng Lâm Đồng cho biết đến nay, việc giải phóng mặt bằng dự án còn 6 km chưa bàn giao để thi công.

Mặt bằng chưa bàn giao chủ yếu tập trung ở địa bàn xã Lương Sơn với 90 hộ. 

Về tiến độ thi công, công trình đã cấp phối đá dăm được 44/62 km và thảm bê tông nhựa 37 km.

Quốc lộ 28B là tuyến ngắn nhất nối Phan Thiết với Đà Lạt, có lưu lượng phương tiện lớn.

Tin liên quan

Tỉnh Lâm Đồng “điểm tên” những đơn vị làm chậm tiến độ thi công Quốc lộ 28B

Tỉnh Lâm Đồng “điểm tên” những đơn vị làm chậm tiến độ thi công Quốc lộ 28B

(NLĐO) – Để kịp thời đưa dự án nâng cấp Quốc lộ 28B về đích, UBND tỉnh Lâm Đồng đề nghị rà soát năng lực tư vấn, thi công và đẩy nhanh giải phóng mắt bằng

Bộ Xây dựng thúc tiến độ giải phóng mặt bằng Quốc lộ 28B

(NLĐO) - Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 28B đang đối mặt nguy cơ trễ hẹn do vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, dù thời hạn giải ngân chỉ còn 5 tháng

Tỉnh Bình Thuận có quyết định quan trọng liên quan Quốc lộ 28B

(NLĐO) – Tỉnh Bình Thuận thông qua việc chuyển đổi hơn 19,7 ha đất rừng, khai thác cây, mở đường cho công tác giải phóng mặt bằng, phục vụ thi công Quốc lộ 28B

