Văn hóa - Văn nghệ

"Điều còn mãi" nuôi dưỡng tinh thần dân tộc Việt Nam

Yến Anh

(NLĐO)-"Điều còn mãi" vang lên như một khúc ca bất tận, nuôi dưỡng tinh thần dân tộc và kết nối các thế hệ người Việt Nam.

Hòa nhạc Quốc gia "Điều còn mãi" 2025 do Báo VietNamNet tổ chức chiều 2-9 đã tạo nên một bản trường ca sống động tôn vinh quá khứ, tiếp lửa hôm nay và mở ra khát vọng tương lai.

"Điều còn mãi" nuôi dưỡng tinh thần dân tộc Việt Nam- Ảnh 1.

Tổng Biên tập Báo VietNamNet Nguyễn Văn Bá phát biểu khai mạc chương trình

Chương trình đã đưa khán giả ngược dòng thời gian, sống lại ký ức hào hùng của những năm tháng đấu tranh giành độc lập, tự do qua những tác phẩm bất hủ đầy khí thế, hòa mình vào tình yêu quê hương qua những ca khúc trữ tình sâu lắng ngọt ngào và cũng đem đến những giai điệu mới trẻ trung, thổi bùng lên khát vọng xây dựng một Việt Nam ngày càng giàu đẹp.

"Điều còn mãi" nuôi dưỡng tinh thần dân tộc Việt Nam- Ảnh 2.

Ca sĩ Hồng Nhung

Từ Nhà hát Hồ Gươm, Hòa nhạc Quốc gia "Điều còn mãi 2025" đã mang đến khán giả "Tiếng đàn bầu" da diết. Ngay sau đó, "Tiếng hát giữa rừng Pác Bó" ngân lên như lời Bác vẫn còn đâu đây, và tiếp nối, "Sông Lô" cuộn chảy khí phách hiên ngang...

Sau nhiều năm vắng bóng, ca sĩ Hồng Nhung trở lại "Điều còn mãi" với tiết mục ấn tượng "Bài ca Hà Nội" (Nhạc và lời: Vũ Thanh, chuyển soạn: Nhạc sĩ Trần Mạnh Hùng).

"Điều còn mãi" nuôi dưỡng tinh thần dân tộc Việt Nam- Ảnh 3.

Ca sĩ Tùng Dương

Hồng Nhung thừa nhận run khi nhận thể hiện bởi ca khúc trước đó từng gắn liền với tên tuổi NSND Lê Dung. Quá trình tập luyện, chị được nhạc sĩ Trần Mạnh Hùng góp ý để tạo phiên bản riêng của mình, với cách nghĩ và sự tự hào của người Hà Nội trong ngày trọng đại của cả nước.

Sân khấu "Điều còn mãi" còn là dịp đặc biệt để kỷ niệm 80 năm của lực lượng Công an nhân dân, tri ân các thế hệ cán bộ chiến sĩ Công an nhân dân đã cùng nhân dân xây dựng, bảo vệ những thành quả của Cách mạng Việt Nam. Điều này được thể hiện qua 3 tác phẩm: "Chúng ta là chiến sĩ công an"; "Gửi em chiếc nón bài thơ" và "Lưu Thuỷ, Kim Tiền, Xuân Phong, Long Hổ".

Ca sĩ Tùng Dương với "Sông Đắk Krông mùa xuân về" (Tố Hải) truyền tải âm hưởng dân tộc mạnh mẽ, đồng thời ca ngợi sức sống mãnh liệt. Như mọi khi, nam ca sĩ vẫn truyền tải màu sắc đương đại cùng tinh thần tích cực, sôi động trong những ngày cả nước bước vào kỷ nguyên vươn mình mạnh mẽ.

"Điều còn mãi" nuôi dưỡng tinh thần dân tộc Việt Nam- Ảnh 4.

Nghệ sĩ piano Lương Khánh Nhi thăng hoa tại "Điều còn mãi"

Ca khúc "Một vòng Việt Nam" của nhạc sĩ Đông Thiên Đức, bản hit gây sốt thời gian qua được vang lên trên sân khấu "Điều còn mãi". Tác phẩm với hình ảnh người Việt lam lũ, kiên cường đấu tranh, xây dựng đất nước trở nên bi tráng và hào hùng qua giọng hát nội lực của Tùng Dương lần đầu kết hợp dàn nhạc giao hưởng.

"Huế - Sài Gòn - Hà Nội" - ca khúc bất hủ của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, thể hiện tình cảm gắn bó keo sơn đoàn kết giữa 3 miền Tổ quốc được thổi làn gió mới mẻ qua tiếng hát của Hà An Huy - Quán quân Vietnam Idol 2023.

"Điều còn mãi" nuôi dưỡng tinh thần dân tộc Việt Nam- Ảnh 5.

Nhạc trưởng người Pháp Olivier Ochanine

Lần đầu tham gia "Điều còn mãi", nam ca sĩ thấy vinh dự khi được cất tiếng hát tri ân quá khứ, trân trọng hiện tại và gửi gắm niềm tin vào tương lai.

Trong khi đó, dàn hợp xướng Kosmos Opera mang đến hình ảnh một TP HCM trẻ trung, năng động và phóng khoáng với "Sài Gòn đẹp lắm".

Tác phẩm với ca từ đơn giản, giai điệu dễ nghe tồn tại bền bỉ qua nhiều thế hệ, nay được nhạc sĩ Trần Mạnh Hùng chuyển soạn, nâng tầm giá trị trong khuôn khổ buổi hòa nhạc quốc gia.

Năm nay là năm tiếp theo "Điều còn mãi" đưa yếu tố quốc tế đến với chương trình khi có sự tham gia của Dàn nhạc Giao hưởng Mặt Trời cùng nhạc trưởng người Pháp Olivier Ochanine.

Các nghệ sĩ quốc tế và Việt Nam cùng kể những câu chuyện âm nhạc của quá khứ, hiện tại và tương lai. Bên cạnh sự xuất hiện của các nghệ sĩ kỳ cựu, sân khấu năm nay cũng có sự tham gia của một số tài năng trẻ như nghệ sĩ piano Lương Khánh Nhi và nhóm Nét Việt.

