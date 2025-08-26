Chương trình diễn ra trong thời khắc đặc biệt khi cả nước kỷ niệm 80 năm ngày Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9. Tại buổi họp báo chiều 25-8, ông Nguyễn Văn Bá - Tổng Biên tập Báo Vietnamnet, Trưởng BTC - cho biết "Điều còn mãi" năm nay sẽ đưa khán giả đi qua các vùng đất bằng âm nhạc với: "Hướng về Hà Nội", "Bài ca Hà Nội", "Gửi em chiếc nón bài thơ", "Nha Trang mùa thu lại về", "Gió lộng bốn phương", "Sài Gòn đẹp lắm", "Huế - Sài Gòn - Hà Nội" và "Một vòng Việt Nam".

Họp báo giới thiệu chương trình hòa nhạc quốc gia “Điều còn mãi” chiều 25-8 tại Hà Nội

NSƯT Lan Anh cho hay chị hân hoan khi được trở lại hát hòa nhạc của Báo Vietnamnet. Nữ ca sĩ mang đến chương trình "Tiếng hát trên rừng Pác Bó", một tác phẩm quen thuộc từng trình diễn nhiều nhưng đây là lần hiếm hoi hát với dàn nhạc giao hưởng.

Trong khi đó, ca sĩ Tùng Dương bày tỏ anh tham gia "Điều còn mãi" không phải chỉ đến cất tiếng hát mà còn trong tâm thế là công dân Việt Nam muốn cống hiến cho đất nước trong một dịp đặc biệt như vậy.

Nghệ sĩ piano Lương Khánh Nhi sẽ trở về từ Mỹ để lần đầu góp mặt trong hòa nhạc quốc gia "Điều còn mãi 2025" với tác phẩm "Sông Lô" cùng Dàn nhạc Giao hưởng Mặt trời. Cô chia sẻ tham gia "Điều còn mãi" là vinh dự lớn với mình.