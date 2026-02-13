HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Điều đặc biệt ở chợ hoa Tết Bình Điền rộng 1,2 ha, người bán lẫn người mua đều thích

Tin-ảnh-clip: NGỌC ÁNH

(NLĐO) – Chợ hoa xuân Bình Điền quy mô cấp thành phố nhưng có giá bán bình dân nhờ chính sách miễn phí thuê ô vựa cho nhà vườn

Tối 12-2 (tức 25 tháng Chạp), Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn – TNHH Một Thành viên (SATRA) tổ chức khai mạc Chợ hoa Xuân Bình Điền 2026 với chủ đề "Xuân hội tụ - Vững bước vươn mình", rộng 12.000 m2, cạnh chợ đầu mối Bình Điền. 

TIN LIÊN QUAN

Sự kiện kéo dài đến 12 giờ trưa ngày 16-2 (tức 29 tháng Chạp) với 282 ô vựa thu hút sự tham gia đông đảo của các nhà vườn đến TPHCM, Đồng Tháp và nhiều nhất là "vựa hoa cảnh" Vĩnh Long.

Đặc biệt, đây là năm thứ 12 liên tiếp đơn vị thực hiện chính sách miễn phí tiền thuê ô vựa cho bà con nông dân, chỉ thu các khoản phí điện, nước và vệ sinh tối thiểu. Quyết định này không chỉ giúp giảm bớt gánh nặng chi phí cho người trồng hoa mà còn là cam kết đồng hành cùng người nông dân trong việc giữ gìn bản sắc Tết Việt.

Chợ hoa Xuân Bình Điền 2026 quy mô cấp thành phố, rộng 12.000 m2

Phát biểu khai mạc sự kiện, ông Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM, nhấn mạnh bối cảnh đặc biệt của Tết 2026 – là năm đầu tiên TPHCM vận hành sau khi mở rộng địa giới hành chính. Chợ hoa Xuân Bình Điền 2026 vẫn giữ vững nét đặc trưng "trên bến dưới thuyền" và không gian chợ quê miền Tây giữa lòng đô thị. Đây là một hoạt động văn hóa độc đáo đã trải qua hành trình 12 năm tổ chức và là chợ hoa quy mô cấp thành phố.

Đồng thời, ông Nguyễn Văn Dũng đánh giá cao chính sách miễn phí thuê gian hàng của SATRA thể hiện trách nhiệm xã hội cao cả của một doanh nghiệp nhà nước chủ lực.

Giữa những biến động của kinh tế, việc duy trì một không gian giao thương không lợi nhuận, hỗ trợ tối đa từ điện nước đến an ninh cho người nông dân là một nỗ lực đáng ghi nhận.

Chợ hoa Tết Bình Điền 2026: Không gian giao thương kinh tế đặc sắc - Ảnh 2.

Chợ hoa Bình Điền có giá bình dân

Chợ hoa Tết Bình Điền 2026: Không gian giao thương kinh tế đặc sắc - Ảnh 3.

Nhiều sản phẩm có giá dưới 100.000 đồng

Ghi nhận của phóng viên vào tối 12-2, trước giờ khai mạc đã có khá đông khách hàng đến tham quan, mua sắm. Ngoài khu vực hoa còn có thực phẩm chế biến, trái cây, khu vui chơi,…

Chợ hoa Xuân Bình Điền đa dạng các sản phẩm như: mai, cúc mâm xôi, hoa giấy, mai chiếu thủy,…

Chợ hoa Tết Bình Điền 2026: Không gian giao thương kinh tế đặc sắc - Ảnh 4.

Hoa giấy đủ màu sắc, giá bình dân

Bà Nguyễn Thị Bé Hai, nhà vườn ở Vĩnh Long, chuyên về hoa giấy cho biết bán sản phẩm ở giá từ 150.000 đồng – 350.000 đồng. Tại đây, hoa đẹp được bán giá bình dân. Bà kỳ vọng, cận Tết sức mua sẽ tăng mạnh.

Bà Huỳnh Lý, nhà vườn chuyên mai vàng ở Vĩnh Long đã đem hoa lên từ 20 tháng Chạp, hiện đã bán được hơn 100 chậu nhận thấy sức mua tăng mạnh hơn các năm.

"Ở đây, hoa có giá bình dân, dễ mua bán" – bà Lý nói.

