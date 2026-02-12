HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Hoa Tết online tăng trưởng gấp 5 lần năm ngoái

Tin-ảnh: Ngọc Ánh

(NLĐO) – Người Việt đang dần có thói quen mua hoa Tết, cây cảnh online khi có thể mua hàng tận nhà vườn, giao tận nhà

Ngày 12-2, tức 25 tháng Chạp, trong khi nhiều nhà vườn mới bắt đầu bán hoa Tết lẻ đến người tiêu dùng thì chị Hồ Thị Mộng Thơ, chủ vựa cây giống Huyền Linh (Vĩnh Long), cho biết đã kết thúc vụ hoa Tết với sản lượng 20.000 chậu. 

TIN LIÊN QUAN

Theo chị Thơ, do cúc mâm xôi năm nay nở sớm nên vựa không có nhiều hàng để bán. Thực tế, khi triển khai bán online qua TikTok Shop, vựa chỉ bán 15 ngày đã hết 20.000 chậu hoa.

Theo ghi nhận của phóng viên, hiện nay, người tiêu dùng mua hoa online ngày càng nhiều do sự thuận lợi trong giao nhận và giá mềm, chỉ vài chục hoặc vài trăm nghìn/sản phẩm.

Thông tin sơ bộ từ TikTok Shop cho biết sau 2 tháng triển khai chiến dịch "Buôn Vui Bán Đắt – Tết Ta Ba Miền", nền tảng ghi nhận gần 200.000 đơn hàng hoa cảnh và cây giống, gấp đôi mục tiêu ban đầu.

Hoa Tết online tăng trưởng gấp 5 lần năm ngoái - Ảnh 2.

Một nhà vườn livestream bán cùng nhà sáng tạo nội dung Thiện Nhân

Trong đó, riêng đơn hàng các sản phẩm hoa – kiểng đặc trưng ngày Tết như cúc mâm xôi, quất, đào, mận, tuyết mai,… tăng gấp 5 lần so với dịp Tết Nguyên đán 2025.

Kết quả này phản ánh xu hướng người tiêu dùng ngày càng quen thuộc với việc đặt mua hoa – cây cảnh Tết thông qua thương mại điện tử, thay vì chỉ mua trực tiếp như trước đây.

Bên cạnh đó, TikTok Shop cũng có nhiều hoạt động hỗ trợ ngành hàng hoa và cây cảnh như: Phối hợp các đối tác vận chuyển thiết lập luồng giao nhận riêng cho hoa – cây cảnh và nông sản, giúp tối ưu vận đơn trong mùa cao điểm; đội ngũ hỗ trợ chuyên biệt giúp các hộ kinh doanh hoa, cây cảnh nhanh chóng mở gian hàng và làm quen với và hỗ trợ voucher cho người tiêu dùng mua sắm.

15% đơn hàng bị hoàn, hủy

Hoa và cây cảnh là ngành hàng có yêu cầu cao về vận chuyển. Tuy nhiên, TikTok Shop ghi nhận tỉ lệ hoàn – huỷ đơn hàng của ngành hoa cây cảnh chỉ xấp xỉ 15% trong mùa cao điểm. Đối với các nhà bán chuyên nghiệp, tỉ lệ này được duy trì ở mức 5%–10%. Kết quả cho thấy hiệu quả của việc phối hợp giữa nền tảng và các đối tác giao nhận trong việc tối ưu quy trình vận chuyển cho nhóm sản phẩm đặc thù.


Tin liên quan

VIDEO: Hoa đào giá bình dân đổ bộ TPHCM dịp cận Tết

VIDEO: Hoa đào giá bình dân đổ bộ TPHCM dịp cận Tết

(NLĐO) - Những đóa hoa đào thắm từ Hưng Yên đã kịp khoe sắc tại Công viên 23-9 (TPHCM) với giá từ 500.000 đồng/chậu

Đào nở thắm phố phường, tiểu thương đành phải chặt bỏ cây không kịp vào Tết

(NLĐO)- Chưa tới Tết, thế nhưng nhiều cây đào bày bán trên phố phường ở Thanh Hóa đã nở thắm, tiểu thương đành phải chặt bỏ để dưỡng gốc cho mùa sau

Một năm tăng phí liên tục, giá hàng trên sàn “đội” thêm 33%

(NLĐO)- Việc giá bán trên sàn tăng 33% đến từ phản ứng nhà bán hàng trước một loạt các đợt tăng phí sàn xuất hiện liên tục trong năm 2025.

tiktok shop hoa tết cúc mâm xôi hoa Tết online
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo