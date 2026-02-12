Ngày 12-2, tức 25 tháng Chạp, trong khi nhiều nhà vườn mới bắt đầu bán hoa Tết lẻ đến người tiêu dùng thì chị Hồ Thị Mộng Thơ, chủ vựa cây giống Huyền Linh (Vĩnh Long), cho biết đã kết thúc vụ hoa Tết với sản lượng 20.000 chậu.

Theo chị Thơ, do cúc mâm xôi năm nay nở sớm nên vựa không có nhiều hàng để bán. Thực tế, khi triển khai bán online qua TikTok Shop, vựa chỉ bán 15 ngày đã hết 20.000 chậu hoa.

Theo ghi nhận của phóng viên, hiện nay, người tiêu dùng mua hoa online ngày càng nhiều do sự thuận lợi trong giao nhận và giá mềm, chỉ vài chục hoặc vài trăm nghìn/sản phẩm.

Thông tin sơ bộ từ TikTok Shop cho biết sau 2 tháng triển khai chiến dịch "Buôn Vui Bán Đắt – Tết Ta Ba Miền", nền tảng ghi nhận gần 200.000 đơn hàng hoa cảnh và cây giống, gấp đôi mục tiêu ban đầu.

Một nhà vườn livestream bán cùng nhà sáng tạo nội dung Thiện Nhân

Trong đó, riêng đơn hàng các sản phẩm hoa – kiểng đặc trưng ngày Tết như cúc mâm xôi, quất, đào, mận, tuyết mai,… tăng gấp 5 lần so với dịp Tết Nguyên đán 2025.

Kết quả này phản ánh xu hướng người tiêu dùng ngày càng quen thuộc với việc đặt mua hoa – cây cảnh Tết thông qua thương mại điện tử, thay vì chỉ mua trực tiếp như trước đây.

Bên cạnh đó, TikTok Shop cũng có nhiều hoạt động hỗ trợ ngành hàng hoa và cây cảnh như: Phối hợp các đối tác vận chuyển thiết lập luồng giao nhận riêng cho hoa – cây cảnh và nông sản, giúp tối ưu vận đơn trong mùa cao điểm; đội ngũ hỗ trợ chuyên biệt giúp các hộ kinh doanh hoa, cây cảnh nhanh chóng mở gian hàng và làm quen với và hỗ trợ voucher cho người tiêu dùng mua sắm.

15% đơn hàng bị hoàn, hủy Hoa và cây cảnh là ngành hàng có yêu cầu cao về vận chuyển. Tuy nhiên, TikTok Shop ghi nhận tỉ lệ hoàn – huỷ đơn hàng của ngành hoa cây cảnh chỉ xấp xỉ 15% trong mùa cao điểm. Đối với các nhà bán chuyên nghiệp, tỉ lệ này được duy trì ở mức 5%–10%. Kết quả cho thấy hiệu quả của việc phối hợp giữa nền tảng và các đối tác giao nhận trong việc tối ưu quy trình vận chuyển cho nhóm sản phẩm đặc thù.



