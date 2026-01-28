HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Chính trị

Điều động, bổ nhiệm hàng loạt cán bộ chủ chốt tại Quảng Trị

HOÀNG PHÚC

(NLĐO) - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị công bố 5 quyết định điều động, phân công cán bộ lãnh đạo, nhằm kiện toàn bộ máy và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới.

Điều động cán bộ chủ chốt tại Quảng Trị năm 2026 để phát triển lãnh đạo mới - Ảnh 1.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Nguyễn Văn Phương trao quyết định và tặng hoa chúc mừng các cán bộ được điều động, phân công, bổ nhiệm

Chiều 28-1, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị tổ chức hội nghị công bố các quyết định về công tác cán bộ.

Tại hội nghị, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Trị Nguyễn Lương Bình công bố 5 quyết định điều động, phân công cán bộ.

Theo đó, bà Phạm Thị Hân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy phường Đồng Hới, được điều động về cơ quan HĐND tỉnh để giới thiệu bầu giữ chức Phó Chủ tịch HĐND tỉnh. 

Ông Phan Mạnh Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy phường Ba Đồn, được điều động giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Đồng Hới.

Ông Phạm Quang Ánh, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy UBND tỉnh Quảng Trị, được điều động, chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Ba Đồn. 

Ông Nguyễn Chí Thắng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Phú Trạch, được điều động giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy UBND tỉnh Quảng Trị. 

Ông Hoàng Đăng Anh, Phó Trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh Quảng Trị, được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Phú Trạch.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Nguyễn Văn Phương đánh giá các cán bộ được điều động đều trưởng thành từ cơ sở, có năng lực, kinh nghiệm và tinh thần đổi mới; đề nghị tiếp tục phát huy trách nhiệm, đoàn kết, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Thay mặt các cán bộ nhận nhiệm vụ mới, bà Phạm Thị Hân cam kết nỗ lực rèn luyện, giữ vững bản lĩnh chính trị, phát huy tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ trên cương vị mới.

Quảng Trị tổ chức hội nghị bổ nhiệm công tác cán bộ phạm thị hân phan mạnh hùng điều động nguyễn chí thắng Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Quảng Trị
