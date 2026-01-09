HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Chính trị

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Trị nhận thêm nhiệm vụ mới

HOÀNG PHÚC

(NLĐO) - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Trị Trần Vũ Khiêm vừa được Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy Các cơ quan Đảng tỉnh.

Trần Vũ Khiêm nhận nhiệm vụ Bí thư đảng ủy Các cơ quan Đảng Tỉnh Quảng Trị - Ảnh 1.

Bí thư Tỉnh ủy  Quảng Trị Nguyễn Văn Phương tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ Các cơ quan Đảng tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030

Chiều 9-1, Ban Thường vụ Đảng ủy Các cơ quan Đảng tỉnh Quảng Trị tổ chức hội nghị công bố các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ nhiệm kỳ 2025-2030.

Tại hội nghị, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Trị công bố quyết định chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Các cơ quan Đảng tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ 2025-2030. 

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ định 23 đồng chí tham gia Ban Chấp hành, 7 đồng chí tham gia Ban Thường vụ Đảng ủy Các cơ quan Đảng tỉnh.

Ông Trần Vũ Khiêm - Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Trị được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy Các cơ quan Đảng tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030. 

Hai Phó bí thư Đảng ủy gồm các ông Nguyễn Lương Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy và Phạm Tiến Nam, Tỉnh ủy viên.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị cũng chỉ định 7 đồng chí tham gia Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Các cơ quan Đảng tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030. 

Ông Nguyễn Anh Tuấn được chỉ định giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Các cơ quan Đảng tỉnh Quảng Trị.

Phát biểu giao nhiệm vụ, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Nguyễn Văn Phương nhấn mạnh việc kiện toàn tổ chức bộ máy có ý nghĩa quan trọng, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. 

Bí thư Tỉnh ủy đề nghị tập thể Ban Chấp hành phát huy tinh thần đoàn kết, nêu gương, sớm ổn định tổ chức, xây dựng quy chế làm việc và chương trình công tác toàn khóa, tập trung nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Phó Bí thư Đảng ủy Các cơ quan Đảng tỉnh Quảng Trị Phạm Tiến Nam khẳng định Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới sẽ đoàn kết, trách nhiệm, quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng các cấp.

Quảng Trị công tác cán bộ Ban Thường vụ Tỉnh ủy trần vũ khiêm Nhân sự Quảng Trị Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Quảng Trị Đảng ủy Các cơ quan Đảng tỉnh
    Thông báo