Ban Bí thư có quyết định về công tác cán bộ tại Huế và Quảng Trị

Chiều 7-1, tại TP Huế, Thành ủy Huế phối hợp với Tỉnh ủy Quảng Trị tổ chức hội nghị công bố các quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ.

Theo đó, tại Quyết định số 2592-QĐNS/TW, Ban Bí thư quyết định điều động, chỉ định bà Phạm Thị Minh Huệ, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra (UBKT) Thành ủy Huế thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy, UBKT Thành ủy Huế và thôi giữ chức Chủ nhiệm UBKT Thành ủy Huế nhiệm kỳ 2025 - 2030; đồng thời điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, UBKT Tỉnh ủy Quảng Trị và giữ chức Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Quảng Trị nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Trao quyết định Chủ nhiệm UBKT cho bà Hồ Thị Thu Hằng (thứ 2 từ phải sang) và bà Phạm Thị Minh Huệ.

Tại Quyết định số 2593-QĐNS/TW, Ban Bí thư quyết định điều động, chỉ định bà Hồ Thị Thu Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Quảng Trị thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBKT Tỉnh ủy Quảng Trị và thôi giữ chức Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Quảng Trị nhiệm kỳ 2025 - 2030; đồng thời điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, UBKT Thành ủy Huế và giữ chức Chủ nhiệm UBKT Thành ủy Huế nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Tại hội nghị, ông Nguyễn Đình Trung, Bí thư Thành ủy Huế, nhấn mạnh công tác kiểm tra, giám sát ngày càng giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nhất là trong bối cảnh toàn Đảng đang đẩy mạnh sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh gọn đầu mối, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị.

Bà Phạm Thị Minh Huệ (SN 1974; quê quán tại TP Huế). Bà Hồ Thị Thu Hằng (SN 1974; quê tỉnh Quảng Trị), có trình độ lý luận chính trị cao cấp; trình độ chuyên môn là thạc sĩ Luật, cử nhân Anh văn, cử nhân Luật.