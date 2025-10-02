Khánh Hòa điều động, chỉ định nhiều chức vụ quan trọng

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Chính trị

Khánh Hòa điều động, chỉ định nhiều chức vụ quan trọng

Tin, ảnh: Kỳ Nam

(NLĐO)- Khánh Hòa điều động, chỉ định nhiều vị trí quan trọng, trong đó có vị trí Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc 2 sở Công Thương, Tư pháp

Sáng 2-10, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa tổ chức Hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ.

Hội nghị cũng công bố quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa về việc điều động ông Lý Nguyễn Nguyên Vũ - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tư pháp - đến nhận công tác tại Văn phòng UBND tỉnh và bổ nhiệm giữ chức vụ Chánh Văn phòng UBND tỉnh, thời hạn 5 năm kể từ ngày 1-10-2025.

Hội nghị cũng công bố quyết định tiếp nhận, điều động ông Nguyễn Văn Nhựt - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Ninh Sơn - đến nhận công tác tại Sở Công Thương và bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Công Thương, thời hạn 5 năm kể từ ngày 1-10-2025.

Ông Trần Văn Hiếu - Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, đến nhận công tác tại Sở Tư pháp và bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Tư pháp, thời hạn 5 năm kể từ ngày 1-10-2025.

Ông Lê Phạm Quốc Vinh - Chánh Văn phòng UBND tỉnh - đến nhận công tác tại Sở Xây dựng và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Xây dựng, thời hạn 5 năm kể từ ngày 1-10-2025.

Khánh Hòa điều động, chỉ định nhiều chức vụ quan trọng- Ảnh 1.

Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa trao quyết định điều động 4 chức danh giám đốc sở Công Thương, Tư pháp, Chánh Văn phòng UBND tỉnh và Phó giám đốc Sở Xây dựng

Khánh Hòa điều động, chỉ định nhiều chức vụ quan trọng- Ảnh 2.

Ông Nghiêm Xuân Thành, Bí thư Tỉnh ủy, cũng trao quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc điều động, chỉ định đối với 3 bí thư xã, phường

Tại hội nghị, ông Nghiêm Xuân Thành, Bí thư Tỉnh ủy, cũng trao quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc điều động, chỉ định ông Hồ Xuân Ninh, Giám đốc Sở Công Thương, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy xã Ninh Sơn nhiệm kỳ 2025 - 2030, kể từ ngày 1-10-2025.

Ông Trần Văn Thống, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy phường Bảo An nhiệm kỳ 2025 - 2030, kể từ ngày 1-10-2025.

Ông Trần Minh Thái, Bí thư Đảng ủy phường Bảo An, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy xã Vĩnh Hải nhiệm kỳ 2025 - 2030, kể từ ngày 1-10-2025.

Tin liên quan

Khánh Hòa đặt mục tiêu tăng trưởng hằng năm 11-12%

Khánh Hòa đặt mục tiêu tăng trưởng hằng năm 11-12%

(NLĐO)- Đại hội đề ra 6 giải pháp chủ yếu, 6 nhiệm vụ trọng tâm và 3 khâu đột phá trong nhiệm kỳ 2025 - 2030

Ông Nghiêm Xuân Thành giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa nhiệm kỳ 2025 - 2030

(NLĐO) - Sáng 22-9, tại Cung Văn hóa Thiếu nhi tỉnh Khánh Hòa, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ I nhiệm kỳ 2025 - 2030 chính thức khai mạc.

Khánh Hòa sẽ có 54 Tỉnh ủy viên, 14 ủy viên Ban Thường vụ

(NLĐO)- Sau sáp nhập, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2025-2030 dự kiến sẽ có 54 Tỉnh ủy viên, trong đó 14 ủy viên Ban Thường vụ

tổ chức hội nghị giám đốc sở Ban Thường vụ Khánh Hòa công tác cán bộ Sở Công Thương
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo