Khánh Hòa điều động, chỉ định nhiều chức vụ quan trọng

Sáng 2-10, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa tổ chức Hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ.

Hội nghị cũng công bố quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa về việc điều động ông Lý Nguyễn Nguyên Vũ - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tư pháp - đến nhận công tác tại Văn phòng UBND tỉnh và bổ nhiệm giữ chức vụ Chánh Văn phòng UBND tỉnh, thời hạn 5 năm kể từ ngày 1-10-2025.

Hội nghị cũng công bố quyết định tiếp nhận, điều động ông Nguyễn Văn Nhựt - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Ninh Sơn - đến nhận công tác tại Sở Công Thương và bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Công Thương, thời hạn 5 năm kể từ ngày 1-10-2025.

Ông Trần Văn Hiếu - Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, đến nhận công tác tại Sở Tư pháp và bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Tư pháp, thời hạn 5 năm kể từ ngày 1-10-2025.

Ông Lê Phạm Quốc Vinh - Chánh Văn phòng UBND tỉnh - đến nhận công tác tại Sở Xây dựng và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Xây dựng, thời hạn 5 năm kể từ ngày 1-10-2025.

Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa trao quyết định điều động 4 chức danh giám đốc sở Công Thương, Tư pháp, Chánh Văn phòng UBND tỉnh và Phó giám đốc Sở Xây dựng

Ông Nghiêm Xuân Thành, Bí thư Tỉnh ủy, cũng trao quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc điều động, chỉ định đối với 3 bí thư xã, phường

Tại hội nghị, ông Nghiêm Xuân Thành, Bí thư Tỉnh ủy, cũng trao quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc điều động, chỉ định ông Hồ Xuân Ninh, Giám đốc Sở Công Thương, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy xã Ninh Sơn nhiệm kỳ 2025 - 2030, kể từ ngày 1-10-2025.

Ông Trần Văn Thống, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy phường Bảo An nhiệm kỳ 2025 - 2030, kể từ ngày 1-10-2025.

Ông Trần Minh Thái, Bí thư Đảng ủy phường Bảo An, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy xã Vĩnh Hải nhiệm kỳ 2025 - 2030, kể từ ngày 1-10-2025.