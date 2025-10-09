Điều dưỡng bị đánh tới tấp trong phòng cấp cứu ở TP HCM: Đề nghị khẩn trương điều tra

Ngày 9-10, Sở Y tế TP HCM cho biết trước vụ việc nghiêm trọng vừa xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu, ngành y tế TP HCM đề nghị phải xử lý nghiêm người hành hung.

Theo báo cáo của Bệnh viện đa khoa Vũng Tàu, trước đó, ngày 30-9, người bệnh N.T.S. (78 tuổi) được người nhà đưa vào nhập viện tại khoa cấp cứu với chẩn đoán viêm phổi nặng, biến chứng suy hô hấp, tăng huyết áp, đái thái đường tuýp 2, sau đó người bệnh chuyển nặng nên được chuyển vào Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc để tiếp tục điều trị.

Ảnh cắt từ clip cho thấy người đàn ông đang hành hung nữ điều dưỡng

Đến 21 giờ ngày 7-10, tình trạng bệnh nhân diễn biến nặng, ngưng tim ngưng thở, ê-kíp trực của Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc do bác sĩ N.V.L phụ trách cùng 4 điều dưỡng tiến hành hồi sức cấp cứu cho người bệnh. Sau khoảng 20 phút hồi sức tích cực nhưng tình trạng bệnh không cải thiện, kíp trực đã liên hệ người nhà để giải thích tình trạng bệnh.

Tình huống bất ngờ đã xảy ra lúc 21 giờ 36 phút, một nam thanh niên (không rõ họ tên) là người nhà bệnh nhân vào khoa trong lúc vẫn đang nghe điện thoại, khi bác sĩ chưa kịp trình bày diễn tiến của người bệnh thì người này bất ngờ lớn tiếng quát mắng, dùng lời lẽ xúc phạm ê-kíp trực. Đáng chú ý, trong lúc điều dưỡng T. đang thực hiện y lệnh thì nam thanh niên này đã dùng tay liên tục đánh vào đầu điều dưỡng. Sau đó lại tiếp tục lăng mạ và gây rối tại khoa.

Ngay sau đó, bảo vệ của bệnh viện đã nhanh chóng báo Công an phường Phước Thắng, lực lượng chức năng có mặt lúc 22 giờ 6 phút để khống chế đối tượng và đưa ra khỏi khu điều trị. Vụ việc khiến điều dưỡng T. bị hoảng loạn, choáng váng, phải nhập viện theo dõi tại khoa Ngoại tổng hợp của bệnh viện.

Cùng ngày, đại diện Sở Y tế đã đến thăm hỏi, động viên điều dưỡng T., hiện sức khỏe đã tạm ổn định nhưng vẫn cần tiếp tục theo dõi.

"Sở Y tế TP HCM kiên quyết và kịch liệt lên án mọi hành vi bạo lực đối với nhân viên y tế, đồng thời đề nghị các cơ quan chức năng khẩn trương điều tra, xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật, nhằm răn đe và bảo vệ môi trường bệnh viện an toàn, nơi mà nhân viên y tế mong rằng chỉ được toàn tâm toàn ý để chăm sóc người bệnh mà không phải lo bất cứ một trở ngại, lo lắng nào khác" - Sở Y tế nhấn mạnh.



