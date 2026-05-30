HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Điều gì đang khiến nhà đầu tư quay lưng với chứng khoán?

Thái Phương

(NLĐO) – Lãi suất ngân hàng tăng trở lại đang tạo sức ép lên thị trường chứng khoán, buộc nhà đầu tư phải cân nhắc lại chiến lược phân bổ dòng tiền.

Tuần giao dịch cuối tháng 5, thị trường chứng khoán tiếp tục điều chỉnh sau giai đoạn tăng mạnh. Phiên 29-5, VN-Index dừng ở mức 1.863 điểm, giảm 0,73% so với tuần trước và lùi xa khỏi vùng đỉnh lịch sử trên 1.930 điểm.

Đáng chú ý, thanh khoản thị trường suy giảm rõ rệt. Trong nhiều phiên gần đây, giá trị giao dịch chỉ quanh 20.000 tỉ đồng, tương đương chưa tới 1 tỉ USD. Diễn biến này cho thấy tâm lý thận trọng đang bao trùm, khi dòng tiền chưa sẵn sàng quay lại mạnh mẽ với chứng khoán.

Tại talkshow "Kỳ vọng nào cho cổ phiếu ngân hàng nửa cuối năm 2026?" do Báo Người Lao Động tổ chức, nhiều chuyên gia cho rằng chứng khoán hiện phải cạnh tranh quyết liệt với các kênh đầu tư khác, đặc biệt là vàng và tiền gửi tiết kiệm.

Nhà đầu tư quay lưng với chứng khoán: Lý do và giải pháp trong năm 2026 - Ảnh 1.

Các chuyên gia chia sẻ chứng khoán đang bị cạnh tranh bởi các kênh đầu tư khác, không chỉ là vàng mà còn kênh gửi tiết kiệm... Ảnh: Hoàng Triều

Ông Đỗ Thanh Tùng, Trưởng phòng cao cấp Trung tâm Phân tích Công ty Chứng khoán Rồng Việt (VDSC), cho biết mỗi kênh đầu tư đều có đặc điểm riêng. Trong khi vàng thường thu hút nhóm nhà đầu tư ưu tiên sự an toàn và chịu tác động lớn từ chính sách tiền tệ toàn cầu, thì chứng khoán lại phụ thuộc nhiều hơn vào triển vọng tăng trưởng doanh nghiệp và nền kinh tế.

Theo ông Tùng, mặt bằng lãi suất tiết kiệm hiện đã tăng đáng kể. Nhiều ngân hàng thương mại đang niêm yết lãi suất kỳ hạn 12 tháng quanh mức 8%/năm, thậm chí một số nhóm khách hàng có thể nhận mức 9% - 9,5%/năm hoặc cao hơn. So với giai đoạn trước, lãi suất đã tăng khoảng 2,5 - 3 điểm phần trăm, làm giảm đáng kể sức hấp dẫn tương đối của thị trường cổ phiếu.

"Nếu lãi suất tiếp tục đi lên, khả năng bứt phá của chứng khoán trong ngắn hạn sẽ gặp nhiều thách thức hơn" - ông Tùng nhận định.

Nhà đầu tư quay lưng với chứng khoán: Lý do và giải pháp trong năm 2026 - Ảnh 2.

Nhà đầu tư nên lựa chọn các doanh nghiệp có định giá hấp dẫn, tiềm năng tăng trưởng tốt và chú ý thêm đến cổ tức. Ảnh: Lam Giang

Cùng quan điểm, ông Võ Văn Huy, Giám đốc Khách hàng cao cấp Công ty Chứng khoán DNSE, cho rằng diễn biến của lãi suất đang ảnh hưởng đến hầu hết các kênh đầu tư. Tuy nhiên, với thị trường cổ phiếu, yếu tố quyết định vẫn là nội tại doanh nghiệp, mức định giá và triển vọng tăng trưởng của từng nhóm ngành.

Theo ông Huy, thị trường hiện phân hóa mạnh hơn trước, không còn là giai đoạn dễ dàng kiếm lợi nhuận như những năm trước. Vì vậy, nhà đầu tư cần xác định rõ mục tiêu và kỳ vọng phù hợp khi tham gia thị trường trong thời gian tới.

Dẫn số liệu lịch sử, ông cho biết trong khoảng 15 năm qua, chứng khoán Việt Nam mang lại mức sinh lời bình quân từ 12% - 15% mỗi năm. Đây là mức tham chiếu hợp lý để xây dựng kế hoạch đầu tư từ nay đến cuối năm thay vì kỳ vọng những khoản lợi nhuận quá cao trong ngắn hạn.

Điều gì đang khiến nhà đầu tư quay lưng với chứng khoán? - Ảnh 1.

Đồ hoạ AI

Trong bối cảnh hiện nay, các chuyên gia khuyến nghị nhà đầu tư chuyển dần sang tư duy nắm giữ dài hạn, tập trung vào những doanh nghiệp có nền tảng tài chính tốt, định giá hấp dẫn và triển vọng tăng trưởng bền vững. Bên cạnh biến động giá cổ phiếu, yếu tố cổ tức cũng cần được xem xét kỹ, bởi đây là nguồn lợi nhuận bổ sung quan trọng trong giai đoạn thị trường dao động.

Về cơ cấu danh mục, nhóm cổ phiếu ngân hàng tiếp tục được đánh giá là lựa chọn đáng chú ý nhờ vai trò dẫn dắt đối với VN30 và VN-Index. Do đó, nhiều chuyên gia cho rằng danh mục đầu tư dài hạn nên duy trì tỷ trọng nhất định ở nhóm ngành này.

Áp lực từ khối ngoại

Ở góc nhìn thận trọng hơn, ông Nguyễn Tấn Phong, chuyên gia phân tích Công ty Chứng khoán Pinetree, cho rằng áp lực lớn nhất hiện nay đến từ hoạt động bán ròng kéo dài của nhà đầu tư nước ngoài.

Theo ông, khối ngoại đã bán ròng liên tiếp 10 tuần, với giá trị lũy kế từ đầu năm vượt 60.000 tỉ đồng. Nếu xu hướng này chưa chấm dứt, quá trình phục hồi của thị trường sẽ tiếp tục gặp trở ngại.

Về chiến lược đầu tư, ông Phong khuyến nghị những nhà đầu tư đang nắm giữ cổ phiếu cơ bản tốt có thể tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp, chờ các nhịp tạo đáy và hồi phục của thị trường. Tuy nhiên, cần kiểm soát chặt việc sử dụng đòn bẩy tài chính do cấu trúc thị trường vẫn còn khá mong manh.

Đối với những nhà đầu tư chưa giải ngân, có thể cân nhắc giải ngân từng phần vào các cổ phiếu đầu ngành hoặc những doanh nghiệp sở hữu câu chuyện tăng trưởng riêng, thay vì dồn toàn bộ nguồn vốn trong một thời điểm.

Tin liên quan

Đang diễn ra talkshow chứng khoán: "Kỳ vọng nào cho cổ phiếu ngân hàng nửa cuối năm 2026?"

Đang diễn ra talkshow chứng khoán: "Kỳ vọng nào cho cổ phiếu ngân hàng nửa cuối năm 2026?"

(NLĐO)- Sáng 28-5, Báo Người Lao Động tổ chức talkshow "Kỳ vọng nào cho cổ phiếu ngân hàng nửa cuối năm 2026?", livestream trên báo điện tử, fanpage và Youtube.

5 công ty bị gọi tên vì vi phạm lĩnh vực chứng khoán

(NLĐO)- 5 công ty vừa bị xử phạt tổng số tiền 550 triệu đồng với các vi phạm liên quan công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Lần đầu tiên HoSE mở cửa đón nhà đầu tư tham quan, học chứng khoán miễn phí

(NLĐO)- Chương trình nằm trong chuỗi hoạt động giáo dục tài chính và hỗ trợ nhà đầu tư tiếp cận kiến thức cơ bản về thị trường chứng khoán

chứng khoán gửi tiết kiệm chứng khoán hôm nay cổ phiếu ngân hàng cổ phiếu lãi suất
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo