Điều gì khiến giá dừa tươi đột ngột giảm sâu?

Ngày 15-10, thông tin với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Trương Tấn Tuấn, Tổng giám đốc Công ty TNHH Dừa Năng Lượng (Vĩnh Long), cho biết giá dừa tươi tại địa phương hiện chỉ từ 30.000 – 40.000 đồng/chục 12 trái, loại đạt chuẩn xuất khẩu cũng chỉ 6.000 đồng/trái. Trong khi cách đây vài tháng, vào mùa nóng giá dừa tươi lên đến 200.000 đồng/chục.

Tuy nhiên, do sản lượng dừa hiện tại gấp 3-4 lần trước đây nên nông dân vẫn có nguồn thu đáng kể. Ông kỳ vọng đến tháng 11-2025, Trung Quốc tăng mua trở lại và sản lượng giảm, giá sẽ tăng trở lại.

Dù giá dừa tươi đang giảm nhưng đây vẫn là một trong những loại quả đang dẫn đầu về tăng trưởng xuất khẩu, tiếp sau sầu riêng.

Đầu ra rộng mở

Số liệu hải quan cập nhật đến tháng 8-2025, xuất khẩu dừa tươi, nguyên quả đạt 115,5 triệu USD; tăng 15% và dừa chế biến 233,7 triệu USD, tăng 54% so với cùng kỳ năm ngoái. Như vậy, tổng cộng ngành dừa đã đóng góp 345,2 triệu USD vào kim ngạch xuất khẩu, khả năng cả năm 2025 sẽ đạt nửa tỉ USD.

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, sản lượng dừa của Việt Nam đến tháng 9-2025 đạt 1,6 triệu tấn, tăng 0,7% so với cùng kỳ và tập trung chủ yếu ở các tỉnh vùng ĐBSCL khi nông dân chuyển hướng sang các giống dừa mới cây thấp hơn, trái nhiều hơn, chất lượng tốt hơn, dễ chăm sóc và thu hoạch.

Dừa tươi có thị trường xuất khẩu rộng lớn

Dừa xiêm bán chạy nhất

Ông Nguyễn Đình Tùng, Chủ tịch HĐQT Công ty Vina T&T Group, Phó Chủ tịch Hiệp hội Rau quả Việt Nam, cho biết thị trường xuất khẩu dừa đang rộng mở. Dừa tươi có khả năng bảo quản thời gian dài nên dễ dàng xuất khẩu đi khắp thế giới và cạnh tranh tốt với đối thủ chính là dừa Thái Lan.

"Hiện có rất nhiều giống dừa trồng lấy nước nhưng thực tiễn bán hàng cho thấy dừa xiêm xanh và dừa xiêm đỏ được khách quốc tế ưa chuộng nhất nhờ có vị ngọt thanh mát.

Thu nhập từ việc trồng dừa được ví như "hưởng lương tháng," vì cứ sau 20 đến 25 ngày, dừa lại có một lứa thu hoạch và nông dân lại có tiền trong khi các cây trồng khác có mùa" – ông Tùng nhận xét.



