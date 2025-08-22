Điều gì khiến iPhone cũ bất ngờ được được săn đón?

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Điều gì khiến iPhone cũ bất ngờ được được săn đón?

Tin-ảnh: Nguyễn Hải

(NLĐO) - iPhone cũ có giá rẻ hơn máy mới nhưng vẫn đảm bảo trải nghiệm ổn định, được Apple duy trì cập nhật phần mềm, kèm chế độ bảo hành từ hệ thống bán lẻ

Trước áp lực chi tiêu và lo ngại giá iPhone mới có thể tiếp tục tăng trong thời gian tới, nhất là khi Apple đối mặt rủi ro chuỗi cung ứng và biến động chính sách thuế, thị trường iPhone đã qua sử dụng trở nên sôi động.

Theo phân tích từ Rosenblatt Securities, nếu Mỹ áp dụng mức thuế mới với các nước, Apple có thể tăng giá bán iPhone tới 43% nhằm bù đắp chi phí thuế. Điều này được dự báo có thể ảnh hưởng đến doanh số của iPhone.

Trong khi đó, thị trường điện thoại iPhone cũ đang tăng trưởng mạnh. Báo cáo từ CCS Insight ghi nhận Apple chiếm tới 60% thị phần toàn cầu trong mảng smartphone đã qua sử dụng. Sức hút của iPhone đã qua sử dụng (Like New) đến từ mức giá rẻ hơn so với máy mới, nhưng vẫn đảm bảo trải nghiệm ổn định, được Apple duy trì cập nhật phần mềm và kèm theo chế độ bảo hành từ hệ thống bán lẻ.

Thị trường iPhone cũ tăng mạnh trước làn sóng thay đổi thuế - Ảnh 1.

Khách lo ngại thuế mới của Mỹ sẽ đẩy giá bán iPhone tăng cao

Người tiêu dùng Việt Nam ngày càng thận trọng hơn trong việc chi tiêu cho sản phẩm công nghệ, thể hiện qua số liệu từ Counterpoint Research: thị trường smartphone Việt Nam giảm 15% trong giai đoạn tháng 1 đến 5-2025. Thay vì chi trả khoản tiền lớn cho máy mới, nhiều khách hàng lựa chọn mua iPhone cũ - vừa có mức giá dễ tiếp cận, vừa đáp ứng đầy đủ nhu cầu học tập và công việc.

Theo ghi nhận từ Di Động Việt, 2 tuần đầu tháng 8, lượng khách hàng mua iPhone Like New đã tăng 10% so với cùng kỳ tháng trước. Trong đó, các dòng iPhone flagship như iPhone 14 Pro cũ, iPhone 15 Pro Max cũ được khách hàng quan tâm nhiều nhất.

Tận dụng xu hướng máy cũ lên ngôi, nhiều hệ thống bán lẻ tại Việt Nam đã đẩy mạnh các chương trình giảm giá, ưu đãi cho iPhone cũ nhằm tăng thị phần.

Tại Di Động Việt, phân khúc iPhone flagship đã qua sử dụng ghi nhận đợt điều chỉnh giá bán lớn, khi có sản phẩm giá chỉ từ 7,79 triệu đồng.Theo đó, iPhone 15 Pro Max 256GB cũ giá chỉ từ 21,09 triệu đồng; iPhone 12 Pro Max cũ giá từ 10,39 triệu đồng, iPhone 11 Pro Max 256GB Like New giá chỉ từ 7,79 triệu đồng.

Ở phân khúc phổ thông, các dòng điện thoại Like New như iPhone 8 Plus cũ, iPhone Xs Max cũ, iPhone 11 cũ, iPhone 14 cũ cũng được khách hàng quan tâm nhiều nhờ giá bán dễ tiếp cận nhưng vẫn đảm bảo hiệu năng ổn định. Giá bán của iPhone 8 Plus cũ từ 2,89 triệu đồng, iPhone Xs Max cũ chỉ từ 6,29 triệu đồng, iPhone 11 từ 4,59 triệu đồng, iPhone 14 cũ chỉ từ 8,09 triệu đồng.

Ngoài ra, các hệ thống bán lẻ còn có chương trình "Thu cũ - đổi mới", giúp khách hàng dễ dàng lên đời iPhone mới với mức giá thu lại và trợ giá lên đến 4,5 triệu đồng.

Ngoài ra, đại diện hệ thống CellphoneS, ông Nguyễn Lạc Huy, cho biết do chính sách siết chặt việc bán hàng và xuất hoá đơn, nhiều đại lý nhỏ lẻ đã thu hẹp kinh doanh, thậm chí dừng hoạt động. Do đó, sức mua tại các hệ bán lẻ lớn đang tăng lên đáng kể, như CellphoneS ghi nhận mức tăng trưởng 2 con số ở mảng iPhone cũ trong thời gian qua.

Tin liên quan

Người dùng iPhone XS trở lên cần biết thông tin này để tránh bị hack

Người dùng iPhone XS trở lên cần biết thông tin này để tránh bị hack

(NLĐO)- Apple khuyến cáo người dùng nên cập nhật ngay lập tức để tránh nguy cơ bị tấn công thiết bị.

iPhone 17 Pro có thể trở thành mẫu máy khó bán nhất từ trước đến nay

(NLĐO) - iPhone 17 Air (thay thế dòng Plus) được dự đoán sẽ sở hữu nhiều tính năng gần giống bản Pro.

Bắt giữ kẻ đột nhập cửa hàng trộm 17 chiếc iPhone ở Đà Nẵng

(NLĐO) – Nam thanh niên 22 tuổi quê ở tỉnh Quảng Trị đột nhập cửa hàng điện thoại tại Đà Nẵng lấy trộm 17 chiếc iPhone trị giá gần 150 triệu đồng.

tổng thống mỹ iPhone Di dộng việt CellphoneS
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo