Kinh tế

Điều gì tạo sức hút cho Lễ hội Bánh mì Việt Nam 2026 ở TPHCM?

Thái Phương

(NLĐO) – Một trong những điểm nhấn của lễ hội bánh mì năm nay là công tác bảo đảm an toàn thực phẩm được kiểm soát chặt chẽ

Chỉ trong 4 ngày diễn ra, Lễ hội Bánh mì Việt Nam 2026 đã thu hút hơn 250.000 lượt khách đến tham quan, trải nghiệm và thưởng thức nhiều loại bánh mì đặc sắc. Thông tin được bà Nguyễn Thị Khánh, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch TPHCM, chia sẻ ngày 13-5.

Theo bà Khánh, một trong những điểm nhấn của lễ hội bánh mì năm nay là công tác bảo đảm an toàn thực phẩm được kiểm soát chặt chẽ, dù thời tiết TPHCM trong thời gian diễn ra sự kiện khá nắng nóng.

Để đạt được kết quả này, ban tổ chức đã phối hợp với Sở An toàn thực phẩm TPHCM kiểm tra kỹ từ khâu chuẩn bị nguyên liệu, điều kiện chế biến đến hoạt động phục vụ tại các gian hàng trong suốt thời gian lễ hội diễn ra. 

Các đơn vị tham gia không chỉ phải đáp ứng đầy đủ quy định về an toàn thực phẩm mà còn được kiểm tra trước, trong và sau sự kiện nhằm bảo đảm chất lượng phục vụ du khách.

Lễ hội bánh mì TPHCM 2026 thu hút 250 . 000 Lượt khách tham quan - Ảnh 2.

Du khách xếp hàng chờ mua bánh mì ở lễ hội diễn ra cuối tháng 4 vừa qua

Lễ hội năm nay diễn ra từ ngày 23 đến 26-4 tại Công viên Lê Văn Tám, quy tụ 168 gian hàng với sự góp mặt của nhiều thương hiệu bánh mì nổi tiếng tại TPHCM và cả nước như bánh mì Huỳnh Hoa, bánh mì Trang, bánh mì Cụ Lý...

Sau 4 ngày tổ chức, lượng khách tham quan tăng khoảng 20% so với năm 2025. Đáng chú ý, dù thời tiết oi bức, hàng ngàn người dân và du khách, trong đó có nhiều khách quốc tế, vẫn kiên nhẫn xếp hàng để thưởng thức các món ăn từ bánh mì.

Theo bà Nguyễn Thị Khánh, Lễ hội Bánh mì Việt Nam 2026 có thêm nhiều hoạt động mới, nổi bật là sự tham gia của các doanh nghiệp thuộc Phòng Thương mại và Công nghiệp Pháp tại Việt Nam, cùng các chương trình giao lưu, tọa đàm, kết nối giao thương và cuộc thi Baguette Award.

"Lễ hội không chỉ quảng bá bánh mì Việt Nam mà còn góp phần nâng tầm hình ảnh du lịch TPHCM – nơi hội tụ đa dạng tinh hoa ẩm thực Việt Nam và quốc tế" – bà Khánh chia sẻ.

Từ kinh nghiệm tổ chức qua nhiều mùa cùng sự hưởng ứng tích cực từ doanh nghiệp, người dân và du khách, ban tổ chức cho biết đã bắt đầu lên kế hoạch cho Lễ hội Bánh mì Việt Nam 2027, dự kiến diễn ra vào tháng 3-2027.


Hình ảnh ùn ùn đi thưởng thức bánh mì tại lễ hội ở trung tâm TPHCM tối 23-4

(NLĐO) – Hàng ngàn người dân và du khách đổ về lễ hội bánh mì ở TPHCM, kiên nhẫn xếp hàng thưởng thức bánh mì từ những thương hiệu nổi tiếng.

