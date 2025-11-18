Lực lượng chức năng tiếp nhận chim diều hoa Miến Điện quý hiếm để chăm sóc, cứu hộ

Ngày 18-11, Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật – Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng (tỉnh Quảng Trị) cho biết đã tiếp nhận một con chim diều hoa Miến Điện (Spilornis cheela) do người dân tự nguyện giao nộp.

Chim quý này do ông Võ Hoàng Việt, trú xã Cửa Tùng, phát hiện khi nó đang đậu trên cột buồm một chiếc ghe tại bãi biển địa phương. Nhận thấy con chim có biểu hiện mệt mỏi, không thể bay, lông đuôi và cánh bị gãy, ông Việt đã đưa về nhà chăm sóc tạm thời rồi báo cáo chính quyền và cơ quan kiểm lâm.

Tại thời điểm tiếp nhận, diều hoa Miến Điện nặng 1,7 kg, có dấu hiệu suy nhược và chấn thương vùng cánh. Ngay sau đó, cán bộ trung tâm cứu hộ đã kiểm tra sức khỏe ban đầu, xử lý vết thương và đưa chim vào khu cách ly để chăm sóc chuyên biệt.

Thời điểm tiếp nhận, chim diều hoa Miến Điện có dấu hiệu suy nhược và bị chấn thương



Đại diện Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật cho biết con diều hoa Miến Điện sẽ được theo dõi sát sao, phục hồi thể trạng trong thời gian tới. Khi chim đáp ứng đầy đủ điều kiện về sức khỏe và bản năng sinh tồn, trung tâm sẽ phối hợp lực lượng kiểm lâm để tái thả về môi trường tự nhiên.

Diều hoa Miến Điện là loài chim thuộc nhóm IB - động vật nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ theo Nghị định 84/2021. Mọi hành vi khai thác, nuôi nhốt, buôn bán vì mục đích thương mại đều bị nghiêm cấm. Loài này cũng nằm trong Phụ lục II Công ước CITES, thuộc nhóm các loài có nguy cơ bị đe dọa tuyệt chủng nếu không được quản lý, kiểm soát chặt chẽ hoạt động buôn bán.

Việc người dân phát hiện, tự nguyện bàn giao chim quý hiếm được lực lượng chức năng đánh giá cao, góp phần bảo vệ đa dạng sinh học và hạn chế nguy cơ buôn bán trái phép động vật hoang dã.