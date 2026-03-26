Điều ít ai ngờ về ông Vương Lê Vĩnh Nhân - nhà sáng lập sàn tiền số ONUS vừa bị bắt

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
AI 365

Điều ít ai ngờ về ông Vương Lê Vĩnh Nhân - nhà sáng lập sàn tiền số ONUS vừa bị bắt

Lê Tỉnh

(NLĐO)- Ông Vương Lê Vĩnh Nhân được biết đến là nhà sáng lập sàn tiền số ONUS, song ít ai biết ông từng có xuất phát điểm là một dược sĩ.

Ngày 26-3, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Vương Lê Vĩnh Nhân (Tổng Giám đốc Công ty CP Quản lý tài sản số), Trần Quang Chiến (quản trị kỹ thuật sàn giao dịch tiền mã hóa ONUS), Ngô Thị Thảo (Giám đốc Công ty CP Vàng bạc đá quý HANAGOLD), cùng một số đồng phạm khác về tội Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Ngoài ra, có một đối tượng bị điều tra tội "Rửa tiền".

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ năm 2018 đến nay, các bị can đã tạo lập đồng tiền mã hóa VNDC, ONUS, HNG... để phát hành, bán cho nhà đầu tư thông qua sàn giao dịch tiền mã hóa ONUS.

Để tạo dựng niềm tin, chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư, Vương Lê Vĩnh Nhân đã chỉ đạo đưa ra thông tin quảng cáo không đúng sự thật về các đồng tiền mã hóa, đồng thời thực hiện giao dịch tạo cung - cầu giả tạo, thao túng, điều chỉnh giá theo yêu cầu.

ONUS ra mắt tại Việt Nam từ tháng 3-2020, trong giai đoạn thị trường tiền số bắt đầu thu hút đông đảo người tham gia. Dù đặt trụ sở tại Singapore, nền tảng này chủ yếu do người Việt vận hành và hướng đến người dùng trong nước.

img

Thông tin về ông Vương Lê Vĩnh Nhân Nguồn: HVA

Sản phẩm cốt lõi của ONUS là stablecoin VNDC gắn với Đồng Việt Nam, cho phép người dùng nạp, rút và chuyển đổi giữa tài sản số và tiền pháp định. Tuy nhiên, các giao dịch dạng này hiện nằm trong "vùng xám" pháp lý tại Việt Nam.

ONUS được phát triển từ nền tảng VNDC Wallet, gắn với doanh nhân Vương Lê Vĩnh Nhân (tức Eric Vương) - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư HVA, đồng thời là người sáng lập và điều hành hệ sinh thái này.

Theo giới thiệu của HVA, ông Eric Vương được biết đến là chuyên gia trong lĩnh vực Fintech và Blockchain, hiện giữ nhiều vị trí lãnh đạo chủ chốt tại Việt Nam. Một điều đáng chú ý là ông từng là dược sĩ sau đó mới rẽ hướng sang lĩnh vực hiện nay.

img

HVA thông tin về quá trình công tác của ông Eric Vương Nguồn: HVA

Từ năm 2009 đến nay, ông Eric Vương là Chủ tịch HĐQT Công ty CP TrustPay, đồng thời là Đồng sáng lập kiêm CEO của VNDC.IO – tổ chức phát triển stablecoin VNDC, nền tảng sau này được kế thừa và phát triển thành ONUS với hơn 4 triệu người dùng trong và ngoài nước tính đến năm 2025.

Năm 2022, ông tiếp tục đồng sáng lập và giữ chức vụ Tổng Giám đốc Quỹ Đầu tư Khởi nghiệp Sáng tạo FundGo.

Như phản ánh trước đó, nhiều nhà đầu tư phản ánh sàn giao dịch tiền số ONUS không thể đăng nhập ứng dụng hay đăng ký tài khoản mới, khiến họ vô cùng hoang mang và hoài nghi đơn vị này dính líu tới pháp luật.

Trong thông báo mới đây trên fanpage, nhằm trấn an nhà đầu tư, HVA của ông Eric Vương cho biết do phía nhà cung cấp dịch vụ cloud ngừng cung cấp dịch vụ nên hệ thống đang bị ảnh hưởng và tạm thời không thể thực hiện các chức năng như giao dịch, nạp/rút tiền.

Trong thời gian tới, khả năng cao ứng dụng sẽ không thể truy cập (bao gồm cả chức năng đăng nhập và tra cứu thông tin). HVA đang triển khai các biện pháp xử lý với trọng tâm là bảo toàn dữ liệu và quyền lợi tài sản của người dùng.

Mới đây, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động về nguyên nhân một số thiết bị của HVA bị cơ quan chức năng tạm giữ, ông Lê Hòa Nhã, CEO HVA Group, cho hay trong quá trình các cơ quan có thẩm quyền thực hiện rà soát, xác minh thông tin liên quan đến thị trường, HVA đã và đang phối hợp cung cấp dữ liệu theo yêu cầu.

"Việc tạm giữ một số thiết bị phục vụ công tác rà soát là hoạt động nghiệp vụ theo quy định, và chúng tôi hoàn toàn chủ động hợp tác để quá trình này được thực hiện minh bạch, đầy đủ" - CEO HVA Group nhấn mạnh.

Tin liên quan

CEO doanh nghiệp đứng sau ONUS lên tiếng khi hệ thống "đóng băng"

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo