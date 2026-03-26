Điều ít ai ngờ về ông Vương Lê Vĩnh Nhân - nhà sáng lập sàn tiền số ONUS vừa bị bắt

Ngày 26-3, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Vương Lê Vĩnh Nhân (Tổng Giám đốc Công ty CP Quản lý tài sản số), Trần Quang Chiến (quản trị kỹ thuật sàn giao dịch tiền mã hóa ONUS), Ngô Thị Thảo (Giám đốc Công ty CP Vàng bạc đá quý HANAGOLD), cùng một số đồng phạm khác về tội Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Ngoài ra, có một đối tượng bị điều tra tội "Rửa tiền".

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ năm 2018 đến nay, các bị can đã tạo lập đồng tiền mã hóa VNDC, ONUS, HNG... để phát hành, bán cho nhà đầu tư thông qua sàn giao dịch tiền mã hóa ONUS.

Để tạo dựng niềm tin, chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư, Vương Lê Vĩnh Nhân đã chỉ đạo đưa ra thông tin quảng cáo không đúng sự thật về các đồng tiền mã hóa, đồng thời thực hiện giao dịch tạo cung - cầu giả tạo, thao túng, điều chỉnh giá theo yêu cầu.

ONUS ra mắt tại Việt Nam từ tháng 3-2020, trong giai đoạn thị trường tiền số bắt đầu thu hút đông đảo người tham gia. Dù đặt trụ sở tại Singapore, nền tảng này chủ yếu do người Việt vận hành và hướng đến người dùng trong nước.

Thông tin về ông Vương Lê Vĩnh Nhân

Sản phẩm cốt lõi của ONUS là stablecoin VNDC gắn với Đồng Việt Nam, cho phép người dùng nạp, rút và chuyển đổi giữa tài sản số và tiền pháp định. Tuy nhiên, các giao dịch dạng này hiện nằm trong "vùng xám" pháp lý tại Việt Nam.

ONUS được phát triển từ nền tảng VNDC Wallet, gắn với doanh nhân Vương Lê Vĩnh Nhân (tức Eric Vương) - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư HVA, đồng thời là người sáng lập và điều hành hệ sinh thái này.

Theo giới thiệu của HVA, ông Eric Vương được biết đến là chuyên gia trong lĩnh vực Fintech và Blockchain, hiện giữ nhiều vị trí lãnh đạo chủ chốt tại Việt Nam. Một điều đáng chú ý là ông từng là dược sĩ sau đó mới rẽ hướng sang lĩnh vực hiện nay.

HVA thông tin về quá trình công tác của ông Eric Vương

Từ năm 2009 đến nay, ông Eric Vương là Chủ tịch HĐQT Công ty CP TrustPay, đồng thời là Đồng sáng lập kiêm CEO của VNDC.IO – tổ chức phát triển stablecoin VNDC, nền tảng sau này được kế thừa và phát triển thành ONUS với hơn 4 triệu người dùng trong và ngoài nước tính đến năm 2025.

Năm 2022, ông tiếp tục đồng sáng lập và giữ chức vụ Tổng Giám đốc Quỹ Đầu tư Khởi nghiệp Sáng tạo FundGo.

Như phản ánh trước đó, nhiều nhà đầu tư phản ánh sàn giao dịch tiền số ONUS không thể đăng nhập ứng dụng hay đăng ký tài khoản mới, khiến họ vô cùng hoang mang và hoài nghi đơn vị này dính líu tới pháp luật.

Trong thông báo mới đây trên fanpage, nhằm trấn an nhà đầu tư, HVA của ông Eric Vương cho biết do phía nhà cung cấp dịch vụ cloud ngừng cung cấp dịch vụ nên hệ thống đang bị ảnh hưởng và tạm thời không thể thực hiện các chức năng như giao dịch, nạp/rút tiền.

Trong thời gian tới, khả năng cao ứng dụng sẽ không thể truy cập (bao gồm cả chức năng đăng nhập và tra cứu thông tin). HVA đang triển khai các biện pháp xử lý với trọng tâm là bảo toàn dữ liệu và quyền lợi tài sản của người dùng.

Mới đây, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động về nguyên nhân một số thiết bị của HVA bị cơ quan chức năng tạm giữ, ông Lê Hòa Nhã, CEO HVA Group, cho hay trong quá trình các cơ quan có thẩm quyền thực hiện rà soát, xác minh thông tin liên quan đến thị trường, HVA đã và đang phối hợp cung cấp dữ liệu theo yêu cầu.

"Việc tạm giữ một số thiết bị phục vụ công tác rà soát là hoạt động nghiệp vụ theo quy định, và chúng tôi hoàn toàn chủ động hợp tác để quá trình này được thực hiện minh bạch, đầy đủ" - CEO HVA Group nhấn mạnh.