Thời sự

Điều khó hiểu tại ngôi trường nơi Phó Hiệu trưởng Đỗ Thị Hồng Huế công tác

HOÀNG PHÚC

(NLĐO) - Sau vụ 41 học sinh ngộ độc thực phẩm, bếp ăn Trường Kim Thủy (Quảng Trị) bị đình chỉ 5 tháng, khiến phụ huynh lo ngại bữa ăn của học sinh bán trú.

Ngôi trường Kim thủy bị đình chỉ bếp ăn 5 tháng Sau vụ ngộ độc thực phẩm - Ảnh 1.

Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Kim Thủy - Ảnh Hoàng Phúc

Theo tìm hiểu của Báo Người Lao Động, sau vụ 41 học sinh nhập viện vì ngộ độc thực phẩm, ngoài mức phạt hành chính gần 200 triệu đồng, Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Kim Thủy, xã Kim Ngân, tỉnh Quảng Trị - còn bị đình chỉ hoạt động bếp ăn bán trú trong 5 tháng.

Quyết định này đang gây nhiều băn khoăn trong dư luận, đặc biệt về việc đảm bảo bữa ăn cho học sinh vùng cao trong thời gian đình chỉ.

Trong khi đó, trên mạng xã hội cũng xuất hiện nhiều ý kiến tranh luận xoay quanh quyết định xử phạt của UBND tỉnh Quảng Trị đối với Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Kim Thủy, nơi xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm khiến 41 học sinh phải nhập viện điều trị.

Theo quyết định xử phạt, nhà trường bị phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn thực phẩm với tổng số tiền 196,5 triệu đồng. Ngoài hình thức phạt tiền, UBND tỉnh Quảng Trị còn áp dụng hình phạt bổ sung là đình chỉ toàn bộ hoạt động chế biến thực phẩm tại bếp ăn bán trú của trường trong thời hạn 5 tháng.

Tuy nhiên, điều khiến nhiều phụ huynh và người dân lo ngại là việc đình chỉ bếp ăn kéo dài trong khi chưa có phương án thay thế cụ thể cho học sinh bán trú. Trường hiện có 75 học sinh là con em đồng bào Vân Kiều sinh sống ở các xã vùng núi sâu, điều kiện đi lại khó khăn.

Lâu nay, nhờ chính sách hỗ trợ của Nhà nước, các em được bố trí ăn 3 bữa mỗi ngày tại trường. Dù là mô hình bán trú, nhưng do nhà ở xa, hầu hết học sinh đều ở lại trường từ thứ 2 đến thứ 6, cuối tuần mới về nhà.

"Phụ huynh chúng tôi rất khó hiểu vì quyết định của tỉnh, phạt tiền trường thì không nói nhưng nếu đình chỉ bếp ăn đến 5 tháng thì các cháu ăn uống thế nào để tiếp tục đi học? Ở miền núi không có hàng quán, chẳng lẽ phụ huynh phải nấu cơm mang đến từng bữa?" - một phụ huynh bày tỏ.

Ngôi trường Kim thủy bị đình chỉ bếp ăn 5 tháng Sau vụ ngộ độc thực phẩm - Ảnh 2.

Hiện sức khỏe của các em đã ổn định và trở lại học tập bình thường - Ảnh Hoàng Phúc

Trả lời báo chí, lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Trị - cho biết quyết định xử phạt được ban hành trên cơ sở tham mưu của nhiều sở, ngành liên quan và tuân thủ quy định pháp luật hiện hành.

"Quyết định hành chính có những quy chuẩn riêng, không thể đưa hết các nội dung chi tiết vào. Việc xử phạt chỉ là bước đầu. Sau đó, tỉnh sẽ tiếp tục triển khai các bước tiếp theo, trong đó có việc tổ chức lại bếp ăn mới hoặc phương án phù hợp để đảm bảo bữa ăn an toàn cho học sinh trong thời gian bếp ăn chính bị đình chỉ" - lãnh đạo tỉnh này nói.

Trước đó, cơ quan chức năng xác định nhà trường có nhiều hành vi vi phạm quy định về an toàn thực phẩm, gồm: chế biến và cung cấp thực phẩm gây ngộ độc ảnh hưởng sức khỏe từ 5 người trở lên nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự; không có giấy xác nhận tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm đối với chủ cơ sở; sử dụng người trực tiếp chế biến thực phẩm chưa được tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm theo quy định.

Từ các vi phạm này, UBND tỉnh Quảng Trị quyết định xử phạt tổng số tiền 196,5 triệu đồng và đình chỉ toàn bộ hoạt động chế biến thực phẩm tại bếp ăn của trường trong thời hạn 5 tháng.

Ngoài diễn biến chuyên môn và trách nhiệm quản lý của Hiệu trưởng Đỗ Văn Mỹ và Phó Hiệu trưởng Đỗ Thị Hồng Huế thì quyết định xử phạt gần 200 triệu đồng của UBND tỉnh này do Phó Chủ tịch tỉnh Hoàng Xuân Tân ký - cũng đã làm dấy lên nhiều tranh luận.

Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Kim Thủy có 199 học sinh, trong đó 75 em ở bán trú từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.

Sau vụ ngộ độc, nhiều phụ huynh cho con nghỉ học 4 lần để phản đối Phó hiệu trưởng Đỗ Thị Hồng Huế - người phụ trách bếp ăn bán trú.

UBND xã Kim Ngân đã đình chỉ công tác 15 ngày hai lần đối với bà Huế để xác minh.


Tin liên quan

Trường phó hiệu trưởng Đỗ Thị Hồng Huế làm việc bị phạt gần 200 triệu đồng nhưng không có tiền nộp

Trường phó hiệu trưởng Đỗ Thị Hồng Huế làm việc bị phạt gần 200 triệu đồng nhưng không có tiền nộp

(NLĐO) - Sau vụ 41 học sinh phải nhập viện do ngộ độc thực phẩm, Quảng Trị đã xử phạt Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Kim Thủy gần 200 triệu đồng.

Sớm khép lại vụ Phó Hiệu trưởng Đỗ Thị Hồng Huế tránh việc: "Cô đến, phụ huynh đón con về"!

(NLĐO) - Hơn 2 tháng qua, Trường Tiểu học Kim Thủy liên tục xáo trộn khi mỗi lần Phó hiệu trưởng Đỗ Thị Hồng Huế xuất hiện, nhiều phụ huynh lại đón con về.

Phó Hiệu trưởng Đỗ Thị Hồng Huế trở lại, trường học tiếp tục "dậy sóng"

(NLĐO) - Hơn 50 phụ huynh lại đón con rời trường khi Phó hiệu trưởng Đỗ Thị Hồng Huế xuất hiện, giữa lúc vụ 40 học sinh nghi ngộ độc vẫn chưa có kết luận cuối.

Quảng Trị quyết định xử phạt ngộ độc thực phẩm học sinh bán trú xã Kim Ngân Đỗ Thị Hồng Huế đình chỉ bếp ăn Trường PTDTBT Tiểu học Kim Thủy
