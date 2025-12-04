Phó Hiệu trưởng Đỗ Thị Hồng Huế trở lại, trường học tiếp tục "dậy sóng"

Phó Hiệu trưởng Đỗ Thị Hồng Huế (áo khoác đỏ) trao đổi với phụ huynh sáng 4-12

Sáng 4-12, hơn 50 phụ huynh Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Kim Thủy (xã Kim Ngân, tỉnh Quảng Trị) tiếp tục đến trường đón con về nhà, ngay sau khi bà Đỗ Thị Hồng Huế - Phó hiệu trưởng nhà trường - xuất hiện tại trường.

UBND xã Kim Ngân cho biết bà Đỗ Thị Hồng Huế sáng nay có mặt tại trường sau thời gian báo cáo đã điều trị bệnh và quay lại công tác. Tuy nhiên, thay vì lên trụ sở UBND xã làm việc theo yêu cầu để làm rõ các nội dung liên quan đơn thư, bà Huế lại đi thẳng đến trường.

Sau khi bà Huế xuất hiện, nhiều phụ huynh đã lên trường bày tỏ phản ứng, dẫn đến lời qua tiếng lại giữa hai bên và làm không khí tại trường học trở nên căng thẳng. Lo ngại sự việc leo thang, nhiều phụ huynh quyết định đưa con về nhà, nâng tổng số học sinh rời trường trong buổi sáng lên hơn 50 em.

"Đây là lần thứ tư phụ huynh đưa học sinh về nhà sau khi bà Huế xuất hiện tại trường" - đại diện UBND xã Kim Ngân thông tin.

Hình ảnh bà Đỗ Thị Hồng Huế xuất hiện tại trường

Một ngày trước đó (3-12), UBND xã Kim Ngân đã kiến nghị UBND tỉnh Quảng Trị chỉ đạo các cơ quan liên quan sớm có kết luận cuối cùng về vụ việc để địa phương có cơ sở xử lý, tránh kéo dài, gây xáo trộn hoạt động dạy - học.

Trước đó, như Báo Người Lao Động liên tục phản ánh, sáng 26-9, hơn 40 học sinh của Trường Phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Kim Thủy có biểu hiện buồn nôn, đau bụng sau bữa ăn sáng tại trường và được đưa đến cơ sở y tế cấp cứu.

Kết quả xét nghiệm của Viện Pasteur Nha Trang cho thấy 1 trong 4 mẫu thức ăn dương tính với Bacillus cereus - loại vi khuẩn có thể gây ngộ độc nếu thực phẩm nấu chín để lâu ở nhiệt độ phòng.

Ngay sau đó, UBND xã Kim Ngân đã ra 2 quyết định đình chỉ công tác liên tiếp đối với bà Đỗ Thị Hồng Huế để phục vụ xác minh vụ việc. Đến nay, sức khỏe các em học sinh đã ổn định, còn vụ việc đang chờ kết luận chính thức của cơ quan chức năng.