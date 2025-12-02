HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Sức khỏe

Điều không ngờ của Bệnh viện Từ Dũ cơ sở 2 tại Cần Giờ sau 3 tuần vận hành

Tin, ảnh: Hải Yến

(NLĐO)-Sau 3 tuần vận hành Bệnh viện Từ Dũ cơ sở 2 tại Cần Giờ, lượt bệnh tăng tối thiểu 150%, số chuyển viện tuyến trên cấp cứu giảm từ 40 ca xuống còn 3 ca.

Thông tin này được BSCK2 Trần Ngọc Hải, Giám đốc Bệnh viện Từ Dũ (TPHCM), công bố tại lễ khai trương chính thức Bệnh viện Từ Dũ cơ sở 2 ở Cần Giờ đi vào hoạt động, ngày 2-12.

Bệnh viện Từ Dũ cơ sở 2: 3 tuần thử vận hành thử nghiệm lượt khám tăng 4 lần, chuyển viện giảm mạnh - Ảnh 1.

BSCK2 Trần Ngọc Hải, Giám đốc Bệnh viện Từ Dũ, phát biểu tại buổi lễ

Theo BS Hải, quá trình chuẩn bị cơ sở 2 của bệnh viện tại Cần Giờ bắt đầu từ tháng 12-2024 dưới sự chỉ đạo liên tục của Sở Y tế TPHCM. Sau đó, quý I năm 2025, các đơn vị liên quan đã họp bàn, rà soát; quý II triển khai thực hiện và đến quý III, tiến độ được đẩy mạnh. Từ tháng 9 và 10, 9 bệnh viện chuyên khoa của thành phố tham gia nhiều cuộc họp nhằm hoàn thiện mô hình vận hành của cơ sở 2.

Bệnh viện Từ Dũ cơ sở 2: 3 tuần thử vận hành thử nghiệm lượt khám tăng 4 lần, chuyển viện giảm mạnh - Ảnh 2.
Bệnh viện Từ Dũ cơ sở 2: 3 tuần thử vận hành thử nghiệm lượt khám tăng 4 lần, chuyển viện giảm mạnh - Ảnh 3.

Bệnh viện Từ Dũ cơ sở 2 tại Cần Giờ đi vào hoạt động, đáp ứng chăm sóc sức khỏe cho người dân

Trong 3 tuần triển khai thí điểm, gần 4.000 người dân Cần Giờ được khám và điều trị. Lượt bệnh tăng tối thiểu 150% ở các chuyên khoa. Số ca chuyển viện cấp cứu giảm mạnh, từ 40 ca/ngày xuống còn khoảng 3 ca. Người bệnh đều sử dụng BHYT, nhiều trường hợp được hỗ trợ miễn phí.

Bên cạnh đó, bệnh viện đã bổ sung trang thiết bị hiện đại, trong đó có hệ thống siêu âm nhũ ứng dụng AI kết nối trực tuyến với trung tâm chẩn đoán của cơ sở 1.

Bệnh viện Từ Dũ cơ sở 2: 3 tuần thử vận hành thử nghiệm lượt khám tăng 4 lần, chuyển viện giảm mạnh - Ảnh 4.

Khu vui chơi cho bệnh nhi trong thời gian chờ khám và điều trị

Cơ sở 2 mang nhiệm vụ kép chăm sóc sức khỏe người dân Cần Giờ và phục vụ lực lượng lao động tham gia các dự án phát triển khu vực trong tương lai. "Kết quả hôm nay là nỗ lực chung của 9 bệnh viện và sự hỗ trợ từ lãnh đạo thành phố, các sở ngành và người dân. Chúng tôi sẽ tiếp tục phấn đấu để cơ sở 2 hoạt động hiệu quả và phục vụ tốt hơn trong thời gian tới" - BS Hải nói.

Bệnh viện Từ Dũ cơ sở 2: 3 tuần thử vận hành thử nghiệm lượt khám tăng 4 lần, chuyển viện giảm mạnh - Ảnh 5.
Bệnh viện Từ Dũ cơ sở 2: 3 tuần thử vận hành thử nghiệm lượt khám tăng 4 lần, chuyển viện giảm mạnh - Ảnh 6.

Bệnh viện đã bổ sung trang thiết bị hiện đại

Phát biểu tại buổi lễ, PGS-TS-BS Nguyễn Anh Dũng, Phó Giám đốc Sở Y tế TPHCM, cho biết cơ sở 2 Bệnh viện Từ Dũ là một trong 50 nhiệm vụ trọng tâm của ngành y tế TP trong năm 2025, đồng thời là mô hình bệnh viện đa khoa liên kết tuyến cuối đầu tiên được triển khai ở khu vực vùng xa.

Bệnh viện Từ Dũ cơ sở 2: 3 tuần thử vận hành thử nghiệm lượt khám tăng 4 lần, chuyển viện giảm mạnh - Ảnh 7.

PGS-TS-BS Nguyễn Anh Dũng, Phó Giám đốc Sở Y tế TPHCM, phát biểu tại buổi lễ

Theo lãnh đạo Sở Y tế, Bệnh viện Từ Dũ cơ sở 2 được xác định là cầu nối giữa y tế thành phố và tuyến xã, góp phần nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cho người dân Cần Giờ. Với hạ tầng được đầu tư đồng bộ và năng lực chuyên môn được bảo trợ bởi tuyến cuối, cơ sở 2 được kỳ vọng trở thành mô hình mẫu trong việc mở rộng mạng lưới y tế vùng ven, giúp người dân được cấp cứu, điều trị kịp thời và giảm đáng kể số ca phải chuyển tuyến.

Bệnh viện Từ Dũ cơ sở 2: 3 tuần thử vận hành thử nghiệm lượt khám tăng 4 lần, chuyển viện giảm mạnh - Ảnh 8.
Bệnh viện Từ Dũ cơ sở 2: 3 tuần thử vận hành thử nghiệm lượt khám tăng 4 lần, chuyển viện giảm mạnh - Ảnh 9.

Sau 3 tuần thử nghiệm, lượt khám tại Bệnh viện Từ Dũ cơ sở 2 tăng 4 lần

BS Dũng cho rằng mô hình vận hành của cơ sở 2 là đa khoa, trong đó sản – phụ khoa do Bệnh viện Từ Dũ trực tiếp phụ trách. Đồng thời, bệnh viện thiết lập mạng lưới liên kết chuyên môn với 8 bệnh viện tuyến cuối của TPHCM gồm: Lê Văn Thịnh, Nhi Đồng TP, Mắt, Tai Mũi Họng, Răng Hàm Mặt, Da liễu, Phục hồi chức năng-Điều trị bệnh nghề nghiệp và Y học cổ truyền.

Mạng lưới này giúp bệnh viện có thể đáp ứng nhu cầu chăm sóc toàn diện, hạn chế tối đa việc chuyển tuyến, đặc biệt trong các tình huống cấp cứu.

Bệnh viện Từ Dũ cơ sở 2: 3 tuần thử vận hành thử nghiệm lượt khám tăng 4 lần, chuyển viện giảm mạnh - Ảnh 10.
Bệnh viện Từ Dũ cơ sở 2: 3 tuần thử vận hành thử nghiệm lượt khám tăng 4 lần, chuyển viện giảm mạnh - Ảnh 11.

Bệnh viện hoạt động theo mô hình liên kết đa khoa từ chuyên khoa mắt, răng hàm mặt, tai mũi họng... 

Về chuyên môn, cơ sở 2 ưu tiên phát triển các khoa nền tảng như hồi sức cấp cứu, nội, ngoại, sản, nhi, chẩn đoán hình ảnh, xét nghiệm và gây mê – hồi sức, đồng thời phát triển song song các chuyên khoa hỗ trợ. Bệnh viện đã được phê duyệt 3.824 danh mục kỹ thuật, trong đó các kỹ thuật cấp cứu sản, sơ sinh, đột quỵ và đa chấn thương sẽ được triển khai trước.

Theo BS Dũng, chiến lược nhân lực được triển khai theo ba giai đoạn. Cụ thể: 2025–2026 huy động nguồn lực từ các bệnh viện tuyến cuối dưới hình thức luân phiên – biệt phái; 2026–2028 chuyển giao kỹ thuật và đào tạo tại chỗ; giai đoạn sau 2028 hướng đến tự chủ nhân lực, xây dựng đội ngũ ổn định và lâu dài, ưu tiên tuyển dụng người địa phương.

"Bệnh viện Từ Dũ cơ sở 2 là biểu tượng của quyết tâm mang dịch vụ y tế chất lượng cao đến vùng xa, hướng tới một TPHCM phát triển toàn diện và công bằng, nơi không ai bị bỏ lại phía sau. Với sự đồng hành của lãnh đạo thành phố, các sở, ngành và đội ngũ chuyên môn, cơ sở 2 sẽ mở ra một chương mới trong chăm sóc sức khỏe cho người dân Cần Giờ" - BS Dũng nhấn mạnh.

