Điều kiện để lao động làm việc theo hợp đồng dưới 12 tháng được hưởng trợ cấp thất nghiệp

Điều 38 Luật Việc làm 2025 (có hiệu lực từ 1-1-2026) quy định người lao động đang đóng Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) được hưởng trợ cấp thất nghiệp khi có đủ các điều kiện:

Chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc chấm dứt làm việc theo quy định của pháp luật mà không thuộc một trong các trường hợp người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động (HĐLĐ) trái pháp luật theo quy định của Bộ Luật Lao động 2019 hoặc người lao động nghỉ việc khi đủ điều kiện hưởng lương hưu.

Người lao động tìm kiếm việc làm mới và tìm hiểu chính sách BHTN

Đã đóng BHTN từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi chấm dứt HĐLĐ, hợp đồng làm việc hoặc chấm dứt làm việc theo quy định của pháp luật. Trường hợp người lao động làm việc theo HĐLĐ có thời hạn từ đủ 1 tháng đến dưới 12 tháng thì phải đóng đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 36 tháng trước khi chấm dứt HĐLĐ.

Đã nộp đủ hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp trong thời hạn 3 tháng kể từ ngày chấm dứt HĐLĐ, hợp đồng làm việc hoặc chấm dứt làm việc.

Như vậy, trường hợp người lao động làm việc theo HĐLĐ có thời hạn từ đủ 1 tháng đến dưới 12 tháng thì phải đảm bảo đóng BHTN đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 36 tháng trước khi chấm dứt HĐLĐ và thỏa các điều kiện về thời gian nộp hồ sơ thì được hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp được tính theo số tháng đóng BHTN, cứ đóng đủ 12 tháng đến đủ 36 tháng thì được hưởng 3 tháng trợ cấp thất nghiệp, sau đó, cứ đóng đủ thêm 12 tháng thì được hưởng thêm 1 tháng trợ cấp thất nghiệp nhưng thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp tối đa 12 tháng.