Lao động

Đóng BHXH đủ 24 năm, được hưởng lương hưu hằng tháng

D.Thu

(NLĐO) - Người lao động tham gia BHXH bắt buộc đủ 24 năm sẽ được hưởng lương hưu hằng tháng theo Luật BHXH 2024, với tỉ lệ từ 53% đến 63% mức lương.

Theo Luật BHXH 2024, người lao động tham gia BHXH bắt buộc đủ 24 năm sẽ được hưởng lương hưu hằng tháng.

Đóng BHXH đủ 24 năm, được lĩnh lương hưu hằng tháng - Ảnh 1.

Chi trả lương hưu cho người dân. Ảnh. BHXH TP HCM

Căn cứ khoản 1 Điều 66 Luật BHXH 2024:

Lao động nữ: Hưởng 45% mức bình quân tiền lương khi đủ 15 năm đóng, sau đó mỗi năm thêm 2%. Như vậy, đủ 24 năm sẽ được 63%.

Lao động nam: Hưởng 45% khi đủ 20 năm, sau đó mỗi năm thêm 2%. Tức 24 năm được 53%.

Trường hợp nam đóng từ 15 đến dưới 20 năm: Hưởng 40% cho 15 năm đầu, mỗi năm thêm 1%.

Ngoài ra, căn cứ Điều 72 Luật BHXH 2024, mức bình quân tiền lương làm căn cứ đóng BHXH để tính lương hưu và trợ cấp một lần được xác định như sau:

Trước 1995: 5 năm cuối

1995 – 2000: 6 năm cuối

2001 – 2006: 8 năm cuối

2007 – 2015: 10 năm cuối

2016 – 2019: 15 năm cuối

2020 – 2024: 20 năm cuối

Từ 2025 trở đi: Toàn bộ thời gian đóng BHXH.

Như vậy, mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ 24 năm đóng BHXH được tính theo công thức:

Mức lương hưu hằng tháng = Tỉ lệ hưởng x Mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH.

Lao động nữ nghỉ hưu năm 2025, nếu đóng đủ 24 năm BHXH, sẽ nhận lương hưu với tỉ lệ 63% tiền lương tháng đóng BHXH.

Lao động nam đóng đủ 24 năm BHXH sẽ nhận tỉ lệ 53%.

Theo Luật BHXH năm 2024, người lao động cần đáp ứng đồng thời hai điều kiện để được hưởng lương hưu.

Về thời gian đóng BHXH: Người lao động phải có thời gian đóng BHXH bắt buộc từ đủ 15 năm trở lên thay vì 20 năm như quy định cũ. Quy định này giúp nhiều người có thời gian tham gia ngắn hơn vẫn được hưởng chế độ hưu trí.

Về độ tuổi nghỉ hưu: Tuổi nghỉ hưu được thực hiện theo lộ trình quy định tại Bộ luật Lao động năm 2019. Cụ thể, đối với nam, từ đủ 60 tuổi 3 tháng vào năm 2021, tăng thêm 3 tháng mỗi năm cho đến khi đạt đủ 62 tuổi vào năm 2028. Đối với nữ, từ đủ 55 tuổi 4 tháng vào năm 2021, tăng thêm 4 tháng mỗi năm cho đến khi đạt đủ 60 tuổi vào năm 2035.

Pháp luật cũng quy định một số trường hợp đặc biệt được nghỉ hưu sớm hơn, nhưng vẫn phải đảm bảo thời gian đóng BHXH tối thiểu.

Bao gồm: Người làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc ở vùng kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; Người khai thác than hầm lò; Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công an nhân dân và các đối tượng đặc thù khác; Người bị nhiễm HIV/AIDS do rủi ro nghề nghiệp hoặc suy giảm khả năng lao động.


Tin liên quan

Lương hưu, trợ cấp tháng 10 được chi trả từ ngày 2 đến 25

Lương hưu, trợ cấp tháng 10 được chi trả từ ngày 2 đến 25

(NLĐO) - Chi trả lương hưu, trợ cấp qua tài khoản cá nhân bắt đầu từ ngày 2-10, muộn nhất hoàn tất vào ngày 5-10.

Lương hưu tháng 9-2025 tại TP HCM chi trả vào thời điểm nào?

(NLĐO) - BHXH TP HCM đang chi trả cho 343.293 người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng

Điều kiện hưởng lương hưu sớm khi sức khỏe suy giảm

(NLĐO) - BHXH Việt Nam cho biết không phải ai suy giảm khả năng lao động cũng được nghỉ hưu sớm, chỉ một số trường hợp đủ điều kiện mới hưởng lương hưu.

