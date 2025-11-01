HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Khoa học

Điều người Trái Đất sợ có thể khởi động sự sống ở hành tinh khác

Anh Thư

(NLĐO) - Một quả cầu lửa dữ dội từ ngôi sao trẻ EK Draconis có thể đã khởi động quá trình hóa học tạo nên sự sống của một hành tinh khác.

Một nhóm nghiên cứu đa quốc gia dẫn đầu bởi tiến sĩ Kosuke Namekata từ Đại học Kyoto (Nhật Bản) đã quan sát được một vụ phóng khối lượng đăng quang (CME, hay còn gọi là vụ phun trào vành nhật hoa) từ một ngôi sao trẻ mang tên EK Draconis. Và nó có thể đã khởi động "công tắc" sự sống của một hành tinh.

Điều người Trái Đất sợ có thể khởi động sự sống ở hành tinh khác? - Ảnh 1.

Một hành tinh non trẻ có thể vừa được khởi động quá trình tạo ra sự sống giống với Trái Đất hàng tỉ năm trước - Ảnh minh họa: NAOJ

EK Draconis nằm cách Trái Đất 112 năm ánh sáng trong chòm sao Thiên Long (Draco), có khối lượng, bán kính và nhiệt độ bề mặt gần bằng Mặt Trời. Nhưng nó rất trẻ, chỉ khoảng 50-125 triệu tuổi, như một đứa bé sơ sinh so với sao mẹ 4,6 tỉ tuổi của chúng ta.

Nhóm tác giả đã thực hiện đồng thời các quan sát EK Draconis bằng kính viễn vọng không gian Hubble của NASA/ESA (cơ quan vũ trụ của Mỹ và châu Âu), vệ tinh TESS của NASA và 3 kính viễn vọng mặt đất tại Nhật Bản và Hàn Quốc.

Các hệ thống quan sát này đã phát hiện một đám mây plasma nóng gần 100.000 độ C, bị đẩy ra khỏi ngôi sao trẻ với vận tốc 300-550 km/giây.

10 phút sau, một luồng khí mát hơn ở nhiệt độ gần 10.000 độ C tiếp tục xuất hiện.

Hai thứ này đều là các thành phần của CME, trong đó thành phần nóng của CME mang nhiều năng lượng hơn.

Với một ngôi sao trẻ tuổi như EK Draconis, CME sẽ được giải phóng thường xuyên, tạo ra năng lượng đủ lớn để thúc đẩy các phản ứng hóa học trong khí quyển của các hành tinh quanh nó.

Nếu trong đó có một hành tinh giống Trái Đất, các phản ứng này sẽ tạo ra khí nhà kính để giữ ấm hành tinh, phá vỡ các phân tử khí quyển để chúng có thể tái tạo thành các phân tử hữu cơ phức tạp - hạt mầm của sự sống.

Điều tương tự cũng có thể đã từng xảy ra với Trái Đất.

Đối với người Trái Đất ngày nay, các CME của Mặt Trời tuổi trung niên dù yếu và ít xảy ra hơn, nhưng những cơn bão địa từ chúng tạo nên cũng đủ gây phiền toái vì gây nhiễu và làm hỏng các hệ thống công nghệ cao như lưới điện, GPS, vệ tinh, đài vô tuyến...

Nhưng trong quá khứ, có thể chính những quả cầu lửa CME từ Mặt Trời non trẻ đã giúp sự sống được ra đời.

Tin liên quan

Mở ngăn kéo bảo tàng, phát hiện loài quái thú khổng lồ mới

Mở ngăn kéo bảo tàng, phát hiện loài quái thú khổng lồ mới

(NLĐO) - Một thành viên mới của dòng họ Sauropod - hội tụ những loài quái thú vĩ đại nhất thế giới - đã được xác định từ một mẫu vật bị lãng quên.

Phát hiện dạng sống “bất khả thi” ở Bắc Cực

(NLĐO) - Ở nơi tối tăm và lạnh giá bên dưới băng biển Bắc Cực, nơi mà các nhà khoa học từng tin rằng không có gì sống nổi, đã hé lộ những sinh vật thú vị.

"Ma cà rồng" vũ trụ sắp phát nổ trên bầu trời Trái Đất

(NLĐO) - Dù cách Trái Đất tận 10.000 năm ánh sáng, vụ nổ thảm khốc của "ma cà rồng" Wolf-Rayet và "nạn nhân" vẫn có thể được quan sát bằng mắt thường.

