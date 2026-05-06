Ngày 6-5, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Tây Ninh cho biết vừa triệt phá một nhóm đối tượng khai thác, vận chuyển, tiêu thụ đất mặt ruộng trái phép với quy mô lớn, hoạt động tinh vi trên địa bàn.

Công an Tây Ninh điều tra vụ khai thác đất mặt ruộng trái phép quy mô lớn. Ảnh: Công an Tây Ninh

Theo điều tra ban đầu, qua công tác trinh sát, lực lượng chức năng phát hiện 6 đối tượng cấu kết khai thác đất tại các xã Phước Chỉ và Mỹ Quý. Nhóm này lợi dụng khu vực giáp biên vắng vẻ, sau thời điểm thu hoạch lúa để tiếp cận người dân, thỏa thuận mua lớp đất mặt ruộng rồi tổ chức khai thác rầm rộ.

Ô tô tải vận chuyển đất khai thác trái phép bị tạm giữ. Ảnh: Công an Tây Ninh

Sau thời gian theo dõi, ngày 28-4, Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp Công an địa phương chia nhiều tổ công tác chốt chặn các tuyến đường vận chuyển, đồng loạt kiểm tra 5 điểm khai thác, tiêu thụ đất trái phép. Qua đó, lực lượng chức năng tạm giữ 1 máy đào bánh xích cùng 4 xe tải và nhiều tang vật liên quan.

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận từ đầu tháng 4-2026 đến nay đã khai thác, vận chuyển khoảng 300 xe đất, tương đương hơn 3.000 m³, bán với giá từ 1,2 đến 1,8 triệu đồng/xe, thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.

Vụ việc được xác định không chỉ gây thất thoát tài nguyên mà còn tiềm ẩn phức tạp về an ninh trật tự khu vực biên giới.

Hiện Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Tây Ninh đang tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định pháp luật.