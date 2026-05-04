Vụ thảm án ở Tây Ninh: Tạm giữ nghi phạm, xét nghiệm máu làm rõ nguyên nhân

Ngày 4-5, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, một lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh cho biết cơ quan chức năng đang tạm giữ hình sự nghi phạm Nguyễn Tấn Phú để lấy lời khai, đồng thời tiến hành các bước điều tra theo quy định.

Tuyến đường nhựa đi ngang đường dẫn vào nhà nghi phạm

Song song đó, lực lượng chức năng đã trưng cầu giám định, trong đó có xét nghiệm máu đối với nghi phạm Nguyễn Tấn Phú nhằm xác định có hay không việc sử dụng rượu bia, chất kích thích trước khi gây án. Các đơn vị liên quan cũng được giao rà soát mối quan hệ, diễn biến tâm lý của đối tượng trước thời điểm xảy ra vụ việc.

Liên quan vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại ấp Kỳ Châu, xã Vĩnh Công, tỉnh Tây Ninh, ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động cho thấy khu vực hiện trường vẫn đang được lực lượng chức năng phong tỏa nghiêm ngặt để phục vụ công tác điều tra.

Ngôi nhà cấp 4 – nơi xảy ra vụ án – nằm tách biệt ở cuối con đường nhỏ, cách đường nhựa khoảng 50 m, xung quanh rất ít nhà dân.

Theo người dân địa phương, Phú mới kết hôn hơn một năm, vợ quê Cà Mau và vừa sinh con trai đầu lòng được 2 tháng tuổi. Nhiều người cho biết trước đây Phú sống hiền lành, chăm chỉ làm ăn, đặc biệt rất thương vợ con, thường xuyên đi chợ mua đồ về bồi dưỡng cho vợ sau sinh.

Tuy nhiên, vào sáng 3-5, Phú có biểu hiện bất thường khi gọi điện nhờ bạn đến nhà bắt rắn. Khi người bạn đến nơi, Phú chỉ vào tàu lá dừa và cho rằng đó là rắn, yêu cầu đập chết. Nhận thấy dấu hiệu không tỉnh táo, người này đã rời đi. Đến trưa cùng ngày, người bạn bàng hoàng khi hay tin xảy ra vụ việc đau lòng.

Trưởng ấp Kỳ Châu cho biết cha mẹ của Phú đều đã lớn tuổi, sức khỏe yếu, sống bằng nghề làm vườn. Bản thân Phú làm thợ bạc, từ trước đến nay được nhận xét hiền lành, không rượu chè, cờ bạc. Gia đình cũng vừa bán một mảnh đất với giá vài tỉ đồng.

Đến khoảng 4 giờ sáng 4-5, gia đình bên vợ đã đến nhận thi thể nạn nhân đưa về Cà Mau lo hậu sự. Riêng cha mẹ của Phú sau khi được cấp cứu đã xuất viện, trở về nhà và đang phối hợp cơ quan chức năng phục vụ công tác điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ án.