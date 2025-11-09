Điều tra nguyên nhân thiếu niên 15 tuổi co giật, tử vong ở TP HCM

Liên quan thông tin "Nam thiếu niên đang đi bộ gần tủ điện ở trung tâm TP HCM thì bất ngờ co giật, ngã xuống nguy kịch", đến nay nạn nhân đã tử vong, lực lượng Công an phường Cầu Ông Lãnh phối hợp Công an TP HCM đang làm rõ nguyên nhân.

Hiện trường vụ việc.

Theo báo cáo chính quyền địa phương, khoảng 19 giờ tối 8-11, thiếu niên 15 tuổi đi bộ đến vị trí tủ điện trước hẻm 160 đường Đề Thám, phường Cầu Ông Lãnh thì bất ngờ bị điện giật. Lúc này triều cường kết hợp mưa lớn khiến khu vực trên bị ngập nặng, thiếu niên ngã xuống bên cạnh tủ điện.

Nạn nhân sau đó được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn cấp cứu song không qua khỏi.

Bước đầu xác định sự việc do rò rỉ điện khiến thiếu niên tử vong. Tuy vậy, nguyên nhân chính thức vẫn đang được làm rõ.

Lực lượng chức năng cũng cho hay qua rà soát, không phát hiện rò rỉ điện tại vị trí tủ điện trên vỉa hè. Có thể xuất phát từ rò rỉ từ một điểm đấu nối của nhà dân.

Do gia đình khó khăn, đại diện phường Cầu Ông Lãnh đã đến nhà thăm hỏi, động viên và chia sẻ người nhà nạn nhân.