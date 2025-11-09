Điều tra nguyên nhân thiếu niên 15 tuổi co giật, tử vong ở TP HCM

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Điều tra nguyên nhân thiếu niên 15 tuổi co giật, tử vong ở TP HCM

Anh Vũ

(NLĐO) - Lực lượng chức năng cho hay qua rà soát, không phát hiện rò rỉ điện tại vị trí tủ điện trên vỉa hè.

Liên quan thông tin "Nam thiếu niên đang đi bộ gần tủ điện ở trung tâm TP HCM thì bất ngờ co giật, ngã xuống nguy kịch", đến nay nạn nhân đã tử vong, lực lượng Công an phường Cầu Ông Lãnh phối hợp Công an TP HCM đang làm rõ nguyên nhân.

- Ảnh 1.

Hiện trường vụ việc.

Theo báo cáo chính quyền địa phương, khoảng 19 giờ tối 8-11, thiếu niên 15 tuổi đi bộ đến vị trí tủ điện trước hẻm 160 đường Đề Thám, phường Cầu Ông Lãnh thì bất ngờ bị điện giật. Lúc này triều cường kết hợp mưa lớn khiến khu vực trên bị ngập nặng, thiếu niên ngã xuống bên cạnh tủ điện.

Nạn nhân sau đó được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn cấp cứu song không qua khỏi.

Bước đầu xác định sự việc do rò rỉ điện khiến thiếu niên tử vong. Tuy vậy, nguyên nhân chính thức vẫn đang được làm rõ.

Lực lượng chức năng cũng cho hay qua rà soát, không phát hiện rò rỉ điện tại vị trí tủ điện trên vỉa hè. Có thể xuất phát từ rò rỉ từ một điểm đấu nối của nhà dân.

Do gia đình khó khăn, đại diện phường Cầu Ông Lãnh đã đến nhà thăm hỏi, động viên và chia sẻ người nhà nạn nhân.

Tin liên quan

Đồng Tháp: Đau lòng 2 mẹ con chết trong căn nhà ngập nước, nghi bị điện giật

Đồng Tháp: Đau lòng 2 mẹ con chết trong căn nhà ngập nước, nghi bị điện giật

(NLĐO)- Cơ quan chức năng ở tỉnh Đồng Tháp bước đầu xác định dấu vết trên thi thể phù hợp với dấu vết trên dây điện bị cháy tại hiện trường.

Đóng cửa bị nhiễm điện để đi ngủ, cô gái ở Đà Nẵng bị điện giật tử vong

(NLĐO) – Do thời tiết mưa lũ, cánh cửa bị nhiễm điện, cô gái ở TP Đà Nẵng kéo đóng cửa để chuẩn bị đi ngủ thì bị điện giật tử vong.

Vụ 2 học sinh bị điện giật chết ở Cần Thơ: Ai có thể phải chịu trách nhiệm?

(NLĐO) – Công an TP Cần Thơ đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn điện giật làm 2 học sinh tử vong.

giật điện điện giật Thiếu niên co giật
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo