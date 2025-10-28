Vụ 2 học sinh bị điện giật chết ở Cần Thơ: Ai có thể phải chịu trách nhiệm?

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Bạn đọc

Vụ 2 học sinh bị điện giật chết ở Cần Thơ: Ai có thể phải chịu trách nhiệm?

Ca Linh

(NLĐO) – Công an TP Cần Thơ đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn điện giật làm 2 học sinh tử vong.

Liên quan đến vụ 2 học sinh tử vong do điện giật khi triều cường xảy ra ở công viên Nguyễn Danh Phương (xã Phong Điền, TP Cần Thơ), ngày 28-10, bà Nguyễn Ngọc Thanh - Chủ tịch UBND xã Phong Điền - cho biết hiện đã cho cúp điện toàn bộ công viên Nguyễn Danh Phương và 2 quảng trường trước UBND và Đảng ủy xã.

"Việc này nhằm kiểm tra lại toàn bộ hệ thống vì đang mùa mưa và nước dâng cao. Về trách nhiệm xử lý thì Công an TP Cần Thơ đang làm" – bà Thanh nói.

Diễn biến mới về vụ 2 học sinh tử vong do điện giật ở Cần Thơ - Ảnh 1.

Khu vực xảy ra vụ tai nạn làm 2 học sinh tử vong

Liên quan đến vụ 2 học sinh bị điện giật từ vong, nhiều bạn đọc thắc mắc ai sẽ chịu trách nhiệm trước cái chết của 2 học sinh?

Luật sư Lê Quang Vũ, Giám đốc công ty Luật Công Bình (Đoàn Luật sư TPHCM), nhận định: "Trước hết, cơ quan chức năng sẽ làm rõ hệ thống điện chiếu sáng này thuộc quyền quản lý của cơ quan nào, cán bộ nào được phân công nhiệm vụ đảm bảo an toàn điện tại khu vực này. Việc điện rò rỉ điện, cơ quan/cán bộ quản lý có biết không, đã có giải pháp khắc phục hay chưa? Khi có vụ tai nạn điện giật đầu tiên xảy ra thì việc cảnh báo được thực hiện như thế nào, đơn vị quản lý đường điện này có biết và có giải pháp khắc phục hay không?".

Luật sư Vũ còn cho rằng theo thông trên báo chí thì công viên do Phòng Kinh tế của UBND xã quản lý, nghĩa là UBND xã Phong Điền là đơn vị chủ quản và chịu trách nhiệm trực tiếp về an toàn công trình điện.

Căn cứ theo Luật Điện lực thì chủ đầu tư và đơn vị thi công lắp đặt công trình hệ thống điện phải bảo đảm cách điện an toàn khi mưa ngập, ngắt điện ngay khi phát hiện rò rỉ và cảnh báo, phong tỏa khu vực nguy hiểm.

Luật sư Vũ phân tích: "Việc không cắt điện kịp thời sau vụ điện giật đầu tiên, dẫn đến thêm một nạn nhân tử vong là thể hiện sự thiếu trách nhiệm, buông lỏng quản lý của đơn vị, cá nhân có trách nhiệm quản lý. Hành vi này có thể bị xem xét xử lý hình sự về tội vô ý làm chết người do vi phạm quy tắc hành chính, quy tắc nghề nghiệp hoặc tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng"..

Ngoài chịu trách nhiệm pháp lý về hình sự nêu trên thì vấn đề bồi thường thiệt hại về pháp luật dân sự cũng sẽ được đề cập đến.

Diễn biến mới về vụ 2 học sinh tử vong do điện giật ở Cần Thơ - Ảnh 2.

Lãnh đạo UBND TP Cần Thơ cùng ngành chức năng thăm hỏi gia đình nạn nhân

Cũng theo luật sư Vũ, trong vụ việc này, 2 học sinh đi trong công viên công cộng, không thuộc khu vực bị cấm cho nên không vi phạm quy định và không có lỗi.

Do đó, UBND xã Phong Điền và có thể cả Điện lực TP Cần Thơ phải bồi thường thiệt hại về tính mạng, chi phí mai táng và tổn thất tinh thần cho gia đình các nạn nhân. Các bên có thể thỏa thuận với nhau về mức bồi thường, không thỏa thuận được thì có thể đề nghị tòa án giải quyết theo quy định của pháp luật.

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, tối 23-10, triều cường dâng cao gây ngập sâu tại khu vực công viên Nguyễn Phương Danh và tuyến đường trước công viên.

Lúc này, em N.G.T. (SN 2015; ngụ phường An Bình, TP Cần Thơ) điều khiển xe đạp chạy vào công viên chơi thì bị điện giật gần trụ điện chiếu sáng.

Khi phát hiện vụ việc, người dân hô hoán đưa nạn nhân đi cấp cứu và cảnh báo các em còn lại không được đạp xe vào công viên chơi. Tuy nhiên, em L.H.V. (SN 2010) và Đ.N.T. (SN 2010) không chú ý nghe nên tiếp tục đạp xe vào khu vực công viên.

Hậu quả, em N.T. bị nhiễm điện nhưng chạy ra được, còn V. bị điện giật. Các nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế khu vực Cái Răng - Phong Điền. Tuy nhiên, 2 em G.T. và V. đã tử vong. Cả 2 nạn nhân đều là học sinh.


Tin liên quan

Vụ 2 học sinh bị điện giật chết: Cảnh báo từ Công ty Điện lực Cần Thơ

Vụ 2 học sinh bị điện giật chết: Cảnh báo từ Công ty Điện lực Cần Thơ

(NLĐO) - Sau vụ 2 học sinh tử vong do bị điện giật, Công ty Điện lực TP Cần Thơ đề nghị các xã, phường kiểm tra, bảo trì hệ thống chiếu sáng công cộng.

Lãnh đạo UBND TP Cần Thơ chỉ đạo khẩn sau vụ 2 học sinh tử vong do rò rỉ điện khi triều cường

(NLĐO) – Lãnh đạo TP Cần Thơ giao ngành điện lên phương án cắt điện khu vực ngập sâu, bố trí lực lượng ứng trực 24/24.

2 yếu tố "gối đầu" khiến triều cường ở Cần Thơ vượt mức lịch sử của năm 2022

(NLĐO) - Triều cường tại Cần Thơ tiếp tục duy trì ở mức rất cao trong 1, 2 ngày tới trước khi bắt đầu xuống dần trong khoảng 3 – 4 ngày tiếp theo.

điện giật triều cường Cần Thơ
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo