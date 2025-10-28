Vụ 2 học sinh bị điện giật chết ở Cần Thơ: Ai có thể phải chịu trách nhiệm?

Liên quan đến vụ 2 học sinh tử vong do điện giật khi triều cường xảy ra ở công viên Nguyễn Danh Phương (xã Phong Điền, TP Cần Thơ), ngày 28-10, bà Nguyễn Ngọc Thanh - Chủ tịch UBND xã Phong Điền - cho biết hiện đã cho cúp điện toàn bộ công viên Nguyễn Danh Phương và 2 quảng trường trước UBND và Đảng ủy xã.

"Việc này nhằm kiểm tra lại toàn bộ hệ thống vì đang mùa mưa và nước dâng cao. Về trách nhiệm xử lý thì Công an TP Cần Thơ đang làm" – bà Thanh nói.

Khu vực xảy ra vụ tai nạn làm 2 học sinh tử vong

Liên quan đến vụ 2 học sinh bị điện giật từ vong, nhiều bạn đọc thắc mắc ai sẽ chịu trách nhiệm trước cái chết của 2 học sinh?

Luật sư Lê Quang Vũ, Giám đốc công ty Luật Công Bình (Đoàn Luật sư TPHCM), nhận định: "Trước hết, cơ quan chức năng sẽ làm rõ hệ thống điện chiếu sáng này thuộc quyền quản lý của cơ quan nào, cán bộ nào được phân công nhiệm vụ đảm bảo an toàn điện tại khu vực này. Việc điện rò rỉ điện, cơ quan/cán bộ quản lý có biết không, đã có giải pháp khắc phục hay chưa? Khi có vụ tai nạn điện giật đầu tiên xảy ra thì việc cảnh báo được thực hiện như thế nào, đơn vị quản lý đường điện này có biết và có giải pháp khắc phục hay không?".

Luật sư Vũ còn cho rằng theo thông trên báo chí thì công viên do Phòng Kinh tế của UBND xã quản lý, nghĩa là UBND xã Phong Điền là đơn vị chủ quản và chịu trách nhiệm trực tiếp về an toàn công trình điện.

Căn cứ theo Luật Điện lực thì chủ đầu tư và đơn vị thi công lắp đặt công trình hệ thống điện phải bảo đảm cách điện an toàn khi mưa ngập, ngắt điện ngay khi phát hiện rò rỉ và cảnh báo, phong tỏa khu vực nguy hiểm.

Luật sư Vũ phân tích: "Việc không cắt điện kịp thời sau vụ điện giật đầu tiên, dẫn đến thêm một nạn nhân tử vong là thể hiện sự thiếu trách nhiệm, buông lỏng quản lý của đơn vị, cá nhân có trách nhiệm quản lý. Hành vi này có thể bị xem xét xử lý hình sự về tội vô ý làm chết người do vi phạm quy tắc hành chính, quy tắc nghề nghiệp hoặc tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng"..

Ngoài chịu trách nhiệm pháp lý về hình sự nêu trên thì vấn đề bồi thường thiệt hại về pháp luật dân sự cũng sẽ được đề cập đến.

Lãnh đạo UBND TP Cần Thơ cùng ngành chức năng thăm hỏi gia đình nạn nhân

Cũng theo luật sư Vũ, trong vụ việc này, 2 học sinh đi trong công viên công cộng, không thuộc khu vực bị cấm cho nên không vi phạm quy định và không có lỗi.

Do đó, UBND xã Phong Điền và có thể cả Điện lực TP Cần Thơ phải bồi thường thiệt hại về tính mạng, chi phí mai táng và tổn thất tinh thần cho gia đình các nạn nhân. Các bên có thể thỏa thuận với nhau về mức bồi thường, không thỏa thuận được thì có thể đề nghị tòa án giải quyết theo quy định của pháp luật.

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, tối 23-10, triều cường dâng cao gây ngập sâu tại khu vực công viên Nguyễn Phương Danh và tuyến đường trước công viên. Lúc này, em N.G.T. (SN 2015; ngụ phường An Bình, TP Cần Thơ) điều khiển xe đạp chạy vào công viên chơi thì bị điện giật gần trụ điện chiếu sáng. Khi phát hiện vụ việc, người dân hô hoán đưa nạn nhân đi cấp cứu và cảnh báo các em còn lại không được đạp xe vào công viên chơi. Tuy nhiên, em L.H.V. (SN 2010) và Đ.N.T. (SN 2010) không chú ý nghe nên tiếp tục đạp xe vào khu vực công viên. Hậu quả, em N.T. bị nhiễm điện nhưng chạy ra được, còn V. bị điện giật. Các nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế khu vực Cái Răng - Phong Điền. Tuy nhiên, 2 em G.T. và V. đã tử vong. Cả 2 nạn nhân đều là học sinh.



