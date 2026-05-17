Cháy nhà gần chợ Thủ Đức, một thanh niên tử vong

Ngày 17-5, Công an TPHCM đang điều tra nguyên nhân vụ cháy nhà dân khiến một thanh niên tử vong.

Hiện trường vụ cháy.

Thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, lửa bất ngờ bốc lên từ căn nhà trong hẻm trên đường số 4, phường Linh Xuân (cách chợ Thủ Đức 200 m). Phát hiện cháy, người dân gọi điện báo lực lượng chức năng.

Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Công an TPHCM điều động xe chữa cháy và cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường dập lửa.

Khi đám cháy được dập tắt, cảnh sát phát hiện thanh niên 20 tuổi (con chủ nhà) đã tử vong ở phòng ngủ.

Bước đầu xác định thi thể nạn nhân bị bỏng nhiều.

Theo người dân, căn nhà cháy vừa ở vừa kinh doanh làm tóc, móng tay chân. Xung quanh là khu dân cư đông đúc.