HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Vùng miền Hà Nội

Xe buýt bốc cháy dữ dội giữa trung tâm Hà Nội

Nguyễn Hưởng

(NLĐO)- Chiếc xe buýt đang lưu thông giữa trời nắng nóng thì bất ngờ bốc khói từ phía đuôi xe, sau đó lửa bùng phát dữ dội và thiêu rụi phương tiện.

Ngày 16-5, Công an phường Cửa Nam (Hà Nội) đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy xe buýt xảy ra trên địa bàn.

Cháy xe buýt Hà Nội: Nguyên nhân vụ cháy lớn giữa phố Lý Thường Kiệt - Ảnh 1.

Chiếc xe buýt bị bốc cháy dữ dội. Ảnh: Gif

Theo thông tin ban đầu, khoảng 9 giờ 50 cùng ngày, chiếc xe buýt di chuyển theo hướng Quang Trung - Bà Triệu. Khi đi đến trước số 45 phố Lý Thường Kiệt (phường Cửa Nam) thì bất ngờ bốc khói từ phía đuôi xe.

Phát hiện sự việc, tài xế lập tức cho xe dừng lại, hô hoán hành khách nhanh chóng rời khỏi xe buýt. Chỉ ít phút sau, ngọn lửa bùng lên dữ dội, bao trùm toàn bộ chiếc xe.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường để tổ chức chữa cháy, đồng thời phân luồng giao thông, hạn chế phương tiện lưu thông qua phố Lý Thường Kiệt, đoạn từ Quang Trung đến Bà Triệu.

Thời điểm xảy ra vụ việc, thời tiết Hà Nội nắng nóng gay gắt, nhiệt độ ngoài trời khoảng 34-35 độ C.

Vụ cháy không gây thiệt hại về người, nhưng chiếc xe buýt bị thiêu rụi.

Xe buýt bốc cháy dữ dội giữa trung tâm Hà Nội - Ảnh 1.

Chiếc xe buýt bị thiêu rụi. Ảnh: MHX

Xe buýt bốc cháy dữ dội giữa trung tâm Hà Nội - Ảnh 2.

Tin liên quan

Vụ cháy xe 2 người chết: Tài xế bị giữ hình sự, khai do hoảng loạn nên không mở cửa

Vụ cháy xe 2 người chết: Tài xế bị giữ hình sự, khai do hoảng loạn nên không mở cửa

(NLĐO) – Người điều khiển xe ô tô bị cháy khiến 2 người chết khai do quá hoảng loạn nên không mở cửa cứu 2 người trên xe.

Ảnh 2 "nạn nhân" vụ cháy xe lan truyền trên mạng là do AI tạo?

(NLĐO) – Bức ảnh sai sự thật về 2 nạn nhân tử vong thương tâm trong vụ cháy xe ở Đà Nẵng được rất nhiều trang mạng xã hội đăng tải.

Vụ cháy xe 2 người chết: Người lái xe được nhờ chở giúp

(NLĐO) – Người nhà 2 thiếu niên tử nạn thương tâm ở TP Đà Nẵng cho biết người lái chiếc ô tô trong vụ cháy được chủ xe nhờ chở các em đi làm.

cháy xe buýt hoả hoạn xe buýt cháy xe ở Hà Nội
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo