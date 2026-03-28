Ngày 28-3, Công an TPHCM đang phối hợp với Công an phường Thới Hòa điều tra vụ án mạng khiến một nam công nhân tử vong.

Theo thông tin ban đầu, gần 22 giờ ngày 27-3, anh H.C.N. (22 tuổi, quê Cà Mau) điều khiển xe máy điện lưu thông trên đường N6, phường Thới Hòa. Khi vừa qua cầu DA11, anh N. bất ngờ bị một số người chặn đường rồi hành hung.

Lúc này, ông H.V.Đ. (39 tuổi, cậu của anh N.) chạy xe phía sau phát hiện sự việc nên dừng lại can ngăn. Trong lúc xảy ra giằng co, anh N. bị một người trong nhóm đối phương dùng hung khí đâm, dẫn đến tử vong.

Sau khi gây án, các đối tượng nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Nhận tin báo, lực lượng Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Công an phường Thới Hòa đến phong tỏa hiện trường, lấy lời khai nhân chứng và trích xuất dữ liệu từ camera an ninh để truy xét những người liên quan.

Bước đầu, công an đã bắt giữ một số người liên quan để phục vụ công tác điều tra.

Được biết, anh N. có hoàn cảnh gia đình khó khăn, mới từ quê lên TPHCM xin việc làm được khoảng một tuần. Thời điểm xảy ra vụ việc, nạn nhân vừa tan ca và đang cùng người cậu chạy xe về phòng trọ.