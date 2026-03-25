Pháp luật

TPHCM: Bắt khẩn cấp 2 người đi ô tô giở thói côn đồ

PHẠM DŨNG

(NLĐO) - Hai người đàn ông đi ô tô có hành vi côn đồ đã bị Công an TPHCM bắt sau khi một clip ghi lại sự việc xuất hiện trên mạng xã hội

Ngày 25-3, Công an TPHCM thông tin đã ra quyết định khởi tố, ra lệnh bắt để tạm giam Trần Văn Khánh (SN 1984) và Nguyễn Minh Tuấn (SN 1989) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Trước đó, vào chiều 19-3, anh Phạm Minh Truyền (SN 1995) điều khiển xe máy lưu thông trên đường Lê Đức Anh, theo hướng từ ngã tư Gò Mây về vòng xoay An Lạc, TPHCM.

Công an TPHCM bắt 2 người đi ô tô có hành vi côn đồ

Công an TPHCM bắt 2 người đi ô tô có hành vi côn đồ

Khi đến địa bàn phường Bình Tân (TPHCM), anh Truyền dừng xe sát lề phải để mua vé số. Lúc này, Khánh điều khiển ô tô chở Tuấn chạy từ phía sau, liên tục bấm còi rồi vượt lên, chặn đầu xe của anh Truyền.

Ngay sau đó, Tuấn mở cửa xe bước xuống, lớn tiếng chửi bới, trong khi Khánh cũng tham gia đe dọa, gây áp lực đối với anh Truyền. 

Không dừng lại ở lời nói, Khánh còn dùng tay đánh vào vùng mặt nạn nhân. Hành vi manh động này khiến giao thông khu vực bị ảnh hưởng, gây ùn ứ cục bộ. 

Toàn bộ sự việc đã được người dân ghi lại và đăng tải lên mạng xã hội, thu hút sự quan tâm của dư luận. Sau khi xảy ra xô xát, cả hai đối tượng nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Theo Công an TPHCM, mọi hành vi mang tính côn đồ, xem thường pháp luật đều sẽ bị xử lý nghiêm minh theo quy định. 

Việc khởi tố và bắt tạm giam Khánh và Tuấn thể hiện rõ thái độ kiên quyết của cơ quan chức năng trong việc bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đặc biệt đối với các hành vi gây rối nơi công cộng, ảnh hưởng trực tiếp đến an ninh và giao thông đô thị.

Cơ quan công an cũng khuyến cáo người dân khi tham gia giao thông cần giữ bình tĩnh, cư xử văn minh, tôn trọng lẫn nhau. Trong trường hợp phát sinh mâu thuẫn, nên ưu tiên giải quyết bằng đối thoại hoặc nhờ sự can thiệp của cơ quan chức năng, tránh để cảm xúc nhất thời dẫn đến những hành vi bột phát, gây hậu quả đáng tiếc.

