Điều tra vụ người phụ nữ nằm thoi thóp trước nhà với vết máu ở cổ

Ngày 3-9, cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ vụ một phụ nữ ở phường Thuận Giao, TP HCM bị thương tích nặng.

Theo đó, sáng cùng ngày, người dân ở đường Bình Chuẩn 10, khu phố Bình Quới A, phường Thuận Giao, TP HCM (trước là phường Bình Chuẩn, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương cũ) nghe tiếng la hét thất thanh tại căn nhà trong khu dân cư.

Ngôi nhà nơi xảy ra vụ việc

Khi tới nơi kiểm tra, họ phát hiện người phụ nữ nằm thoi thóp trước nhà, có vết máu ở cổ, bên cạnh có 2 con dao. Do hoảng sợ, người dân xung quanh không dám tiếp cận hỗ trợ.

Một nhân chứng cho biết nạn nhân được chồng đưa đi cấp cứu trong tình trạng có vết thương sâu ở vùng cổ.

Sau đó, Công an đã tạm giữ người chồng để lấy lời khai. Bước đầu, người này thừa nhận hành vi gây thương tích khiến vợ nguy kịch.

Hiện cơ quan chức năng chưa công bố danh tính nghi phạm cũng như nguyên nhân dẫn đến vụ việc.