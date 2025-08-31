HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Bị sát hại vì nghĩ anh họ đang đùa giỡn

Tin - ảnh: Tuệ An

(NLĐO) - Sau khi sát hại em họ, Lý Hoàng Nam thản nhiên về phòng trọ thay quần áo rồi đi làm bảo vệ cho một công ty ở An Giang

Sáng 31-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết đang tạm giữ hình sự Lý Hoàng Nam (SN 2002; cư trú xã Vĩnh Hòa, tỉnh An Giang) để tiếp tục điều tra về hành vi "Giết người". Nạn nhân bị sát hại là em họ của Nam

Bị sát hại vì nghĩ anh họ đang đùa giỡn- Ảnh 1.

Lý Hoàng Nam

Theo thông tin từ cơ quan công an, khoảng 22 giờ ngày 28-8, Nam về nhà anh S. tại xã Châu Thành, tỉnh An Giang (em họ của Nam) để thắp hương cho bà ngoại.

Lúc này, trong nhà có 2 em gái của anh S. là H. (SN 2007) và T. (SN 2011). Do bực tức vì em H. thất hứa không đưa Nam đi Rạch Giá chơi nên Nam đã dùng dao kề cổ H. để chất vấn. Anh S. phát hiện sự việc nên can ngăn thì Nam dừng lại.

Đến khoảng 1 giờ ngày 29-8, trong lúc đang ngủ chung giường với anh S., Nam dùng sợi dây thừng dài khoảng 1 m quấn quanh cổ anh S. Do tưởng Nam đùa giỡn, anh S. không phản ứng. Nam sau đó ngồi đè lên người anh S. và siết cổ hơn 1 phút.

Thấy anh S. nằm bất động nên Nam buông tay, kéo mền trùm kín mặt nạn nhân rồi xuống võng nằm.

Đến 4 giờ sáng cùng ngày, Nam trở về phòng trọ để thay đồ đi làm bảo vệ cho một công ty ở phường Rạch Giá.

Biết không thể trốn khỏi lưới pháp luật về hành vi sát hại em họ, khoảng 7 giờ 30 phút ngày 29-8, Nam đã đến Công an xã Châu Thành để đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

cơ quan Cảnh sát điều tra tỉnh an giang tội giết người sát hại
