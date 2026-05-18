Điều tra vụ nữ sinh tử vong nghi rơi lầu trong khuôn viên Đại học Quốc gia TPHCM

Nguyễn Tiến

(NLĐO)- Nữ sinh rơi từ tầng cao trong khuôn viên Đại học Quốc gia TPHCM, được phát hiện tử vong, công an đang điều tra vụ việc

Chiều 18-5, Công an TPHCM phối hợp các đơn vị liên quan phong tỏa, khám nghiệm hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ một nữ sinh tử vong trong khuôn viên một trường đại học thuộc Đại học Quốc gia TPHCM.

Điều tra vụ nữ sinh rơi lầu tử vong trong Đại học Quốc gia TPHCM - Ảnh 1.

Vị trí phát hiện thi thể nữ sinh. Ảnh: X.Đ

Theo thông tin ban đầu, khoảng 13 giờ cùng ngày, sinh viên trong trường phát hiện một người rơi từ tầng cao xuống khu vực sân tòa nhà nên hô hoán và báo cho bảo vệ. Khi lực lượng chức năng có mặt, nạn nhân được xác định đã tử vong.

Nhận tin báo, Công an TPHCM phối hợp Công an phường Đông Hòa nhanh chóng phong tỏa hiện trường, thu thập lời khai nhân chứng và trích xuất các dữ liệu liên quan để phục vụ công tác điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Nạn nhân được xác định là B.N.L.C. (24 tuổi, ngụ phường Phước Long, TPHCM), là sinh viên một trường đại học khác. Theo thông tin từ gia đình, trước đây nạn nhân từng theo học tại một số cơ sở đào tạo khác nhau trên địa bàn TP HCM.

Qua khám nghiệm ban đầu, công an phát hiện tại khu vực ban công tầng 8 của tòa nhà có 3 chiếc ghế được chồng lên nhau. Gia đình nạn nhân cũng đã có mặt tại hiện trường để phối hợp cung cấp thông tin cho cơ quan chức năng.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được Công an TPHCM tiếp tục điều tra, làm rõ.

