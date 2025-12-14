Nam sinh viên nghi nhảy lầu tự tử trong 1 trường đại học ở TPHCM

Ngày 14-12, cơ quan chức năng TPHCM đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ một nam sinh tử vong trong khuôn viên một trường đại học thuộc Đại học Quốc gia TPHCM.

Trước đó, vào khoảng 18 giờ ngày 13-12, một số sinh viên phát hiện có người nằm bất động dưới chân tòa nhà G của trường ở phường Đông Hòa.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc

Khi tới gần kiểm tra, các sinh viên phát hiện nạn nhân là một nam thanh niên đã tử vong, sau đó nhanh chóng báo cơ quan chức năng.

Nạn nhân tên C.H.L. (20 tuổi, ngụ TPHCM), là sinh viên năm 3 của trường này.

Công an cũng phát hiện trên tầng 5 của tòa nhà G có để lại ba lô và chiếc điện thoại, được xác định là của nạn nhân.