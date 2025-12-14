HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Nam sinh viên nghi nhảy lầu tự tử trong 1 trường đại học ở TPHCM

Thanh Thảo

(NLĐO) - Một số sinh viên phát hiện có người nằm bất động dưới chân tòa nhà G của một trường đại học thuộc Đại học Quốc gia TPHCM

Ngày 14-12, cơ quan chức năng TPHCM đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ một nam sinh tử vong trong khuôn viên một trường đại học thuộc Đại học Quốc gia TPHCM.

Trước đó, vào khoảng 18 giờ ngày 13-12, một số sinh viên phát hiện có người nằm bất động dưới chân tòa nhà G của trường ở phường Đông Hòa.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc

Khi tới gần kiểm tra, các sinh viên phát hiện nạn nhân là một nam thanh niên đã tử vong, sau đó nhanh chóng báo cơ quan chức năng.  

Nạn nhân tên C.H.L. (20 tuổi, ngụ TPHCM), là sinh viên năm 3 của trường này.

Công an cũng phát hiện trên tầng 5 của tòa nhà G có để lại ba lô và chiếc điện thoại, được xác định là của nạn nhân.

Thêm một người chết đuối tại hồ nước trong Đại học Quốc gia TP HCM

Thêm một người chết đuối tại hồ nước trong Đại học Quốc gia TP HCM

(NLĐO) - Người bạn đi cùng lao đến ứng cứu nạn nhân bị đuối nước nhưng khi dìu được một đoạn, người này cũng đuối sức, phải bơi ngược vào bờ.

Nam sinh viên rơi từ sân thượng Đại học Quốc gia TP HCM tử vong

(NLĐO) - Ba lô của nam sinh viên được tìm thấy trên tầng thượng Đại học Quốc gia TP HCM. Trước đó, nạn nhân có nhắn tin cho cha xin đi uống cà phê nên sẽ về trễ

Container ngã nhào ngay lối vào Đại học Quốc gia TP HCM

(NLĐO) - Xe container thì bất ngờ tông dải phân cách trên Quốc lộ 1, ngã nhào.

nam thanh niên cơ quan chức năng Trường đại học tự tử nam sinh
