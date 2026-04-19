Thời sự

Điều tra vụ tài xế xe ôm công nghệ tử vong trong tư thế nằm úp mặt ở phòng trọ

Nguyễn Tiến

(NLĐO)- Người dân đi ngang qua phòng trọ của anh K.V.L. thì phát hiện cửa phòng mở, bên trong anh L. nằm úp mặt dưới nền nhà

Ngày 19-4, Công an phường Tân Hiệp phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ một nam thanh niên tử vong trong phòng trọ trên địa bàn.

Nam thanh niên tử vong trong phòng trọ nghi do điện giật tại TP . HCM - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc. Ảnh: XĐ

Theo thông tin ban đầu, khoảng 9 giờ cùng ngày, người dân sống tại dãy phòng trọ trên đường Lê Quang Định (khu phố Bình Khánh, phường Tân Hiệp) đi ngang qua phòng trọ của anh K.V.L. (29 tuổi, quê An Giang) thì phát hiện cửa phòng mở, bên trong anh L. nằm úp mặt dưới nền nhà.

Nghe tiếng hô hoán, nhiều người chạy đến kiểm tra và nhận thấy có dấu hiệu bất thường nên nhanh chóng ngắt cầu dao điện trước khi tiếp cận nạn nhân. Tuy nhiên, khi kiểm tra thì anh L. đã tử vong.

Tại hiện trường, nạn nhân mặc quần ngắn, không mặc áo; tay phải cầm một chiếc giẻ lau thấm nước. Phần cánh tay của nạn nhân có dấu hiệu bị cháy, thi thể nằm gần khu vực đặt tủ lạnh trong phòng.

Nhận tin báo, lực lượng công an nhanh chóng có mặt phong tỏa hiện trường, tiến hành khám nghiệm và trích xuất hình ảnh từ camera an ninh khu vực để phục vụ công tác điều tra.

Theo người dân xung quanh, anh L. mới xuất ngũ và đến thuê phòng trọ tại đây sống một mình, làm nghề chạy xe ôm công nghệ để mưu sinh.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.

TPHCM: Phát hiện nam tài xế tử vong trong ô tô trên đường Phạm Văn Đồng

TPHCM: Phát hiện nam tài xế tử vong trong ô tô trên đường Phạm Văn Đồng

(NLĐO) - Nam tài xế được phát hiện gục trong ô tô trên đường Phạm Văn Đồng sau cuộc gọi điện thoại

Cháy lớn ở TPHCM, khói đen cuồn cuộn kèm tiếng nổ

(NLĐO)- Cháy lớn bùng phát tại xưởng gỗ ở TPHCM, lửa phát ra từ bồn hút bụi, khói đen bốc cao kèm nhiều tiếng nổ.

Cháy cửa hàng xe máy ở TPHCM, công an đang phong tỏa hiện trường

(NLĐO)- Cháy cửa hàng mua bán xe máy lúc nửa đêm ở phường Tân Hiệp (TPHCM), 4 người trong gia đình thoát nạn, người chồng bị bỏng

