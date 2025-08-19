Sáng 19-8, Công an TP HCM đang điều tra vụ ô tô container bất ngờ bốc cháy trên đường.
Hơn 0 giờ cùng ngày, nam tài xế T. lái ô tô container chạy trên Quốc lộ 1, hướng tỉnh Đồng Nai đi TP HCM. Khi đang di chuyển cầu vượt đi bộ số 1 (đoạn Đại học Quốc gia TP HCM), thuộc phường Linh Xuân thì xe bất ngờ phát hỏa ở phần đầu.
Tài xế xuống xe, tìm cách dập lửa song bất thành. Đám cháy sau đó bao trùm nắp capo, bốc cháy dữ dội.
Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an TP HCM điều động xe chữa cháy và cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường. Khoảng 15 phút, đám cháy được dập tắt.
Vụ cháy khiến phần đầu container bị cháy rụi. Nguyên nhân đang được điều tra.
