Anh Nguyễn Văn Hoạt (42 tuổi, ngụ TPHCM) cho biết anh là một tài xế lái xe đường dài nên mỗi ngày ít nhất 8 giờ ngồi trên xe. Vì thế, gần đây, anh bị đau lưng dữ dội. Anh đã uống thuốc giảm đau. Ban đầu, thuốc có tác dụng nhưng hiện nay không đỡ.

"Tôi muốn biết chứng đau lưng này có phải là bệnh nghề nghiệp hay không. Nếu tôi muốn điều trị theo hướng y học cổ truyền có được không?"- anh Hoạt thắc mắc.

BSCK1Thái Bảo Cường, Khoa Nội thần kinh Bệnh viện Y học Cổ truyền TPHCM nhận định qua mô tả của anh, tình trạng đau lưng có thể liên quan đến đặc thù công việc phải ngồi lái xe đường dài. Đây là cũng là nguyên nhân thường gặp gây đau thắt lưng ở tài xế. Tuy nhiên, để xác định chính xác đau lưng này có phải là bệnh nghề nghiệp hay không anh cần đến khám tại các cơ sở khám chữa bệnh nghề nghiệp.

Với tình trạng đau lưng của anh Hoạt, y học cổ truyền là một hướng có thể giúp ích được nhiều, các phương pháp có thể áp dụng như: thuốc y học cổ truyền, châm cứu, xoa bóp bấm huyệt, chườm dược liệu, thuỷ châm, nhĩ châm, cấy chỉ... đặc biệt các phương pháp này đã được chứng minh tính an toàn và hiệu quả cao trong điều trị chứng đau thắt lưng.

Tuy nhiên, để điều trị y học cổ truyền hiệu quả, anh cần được bác sĩ chuyên khoa thăm khám để tìm nguyên nhân cụ thể tình trạng bệnh từ đó đưa ra hướng điều trị phù hợp nhất. Người bệnh nên đến cơ sở y học cổ truyền uy tín để được thăm khám và điều trị.