Người phụ nữ bị đau lưng, tê chân đến bệnh viện phát hiện điều bất ngờ

Bệnh viện Nhân Dân 115 thông tin vừa thực hiện ca phẫu thuật lấy trọn khối u xâm lấn cho một bệnh nhân nữ ngụ ở TP HCM.

13 năm trước, chị L. (ngụ TP HCM) từng được phẫu thuật lấy khối u vùng cột sống thắt lưng cùng (L5-S1) và được chẩn đoán là u sợi thần kinh lành tính (Schwannoma). Mới đây, khi thấy đau lưng, tê và yếu chân trái, chị L. đã đến Bệnh viện Nhân Dân 115 để khám, điều trị.

Kết quả chụp MRI cho thấy khối u kích thước lớn xâm lấn các cấu trúc lân cận và gây hủy xương vùng cột sống cùng

BS CKII Lê Điền Sơn - Phó trưởng Khoa Ngoại Thần kinh, Bệnh viện Nhân dân 115 - chia sẻ: "Khối u nằm đúng vị trí phẫu thuật cũ, có hình ảnh phát triển bất thường. Do đó, chúng tôi nghĩ nhiều đến khả năng u tái phát, thậm chí có thể mang tính chất ác tính".

Xác định đây là một khối u có kích thước lớn, giàu mạch máu nuôi và đã xâm lấn các tổ chức xung quanh, ê-kíp Khoa Ngoại Thần kinh đã chủ động hội chẩn đa chuyên khoa với đơn vị DSA và chuyên khoa Ngoại Niệu.

Để đảm bảo an toàn và giảm thiểu rủi ro chảy máu trong mổ, một bước can thiệp tiền phẫu thuật quan trọng đã được thực hiện khi bệnh nhân được tắc mạch máu nuôi khối u.

Sau đó, TS-BS Nguyễn Văn Tuấn, Trưởng Khoa Ngoại Thần kinh, cùng ê-kíp phẫu thuật phối hợp đa chuyên khoa, đã tiến hành phẫu thuật bóc tách và lấy trọn khối u xâm lấn. Ngay sau ca phẫu thuật, chị L. đã giảm đau lưng rõ rệt, cảm giác tê chân trái cải thiện đáng kể và không xuất hiện bất kỳ tổn thương thần kinh mới nào.

Kết quả phẫu thuật cho thấy khối u là u bao dây thần kinh ngoại biên ác tính (MPNST – Malignant Peripheral Nerve Sheath Tumor). Hiện chị L. đang được theo dõi và điều trị bổ sung bằng hoá xạ trị theo phác đồ phù hợp.

Các bác sĩ cảnh báo diễn tiến ác tính ở những bệnh nhân từng được chẩn đoán u sợi thần kinh lành tính (Schwannoma) là rất hiếm gặp nhưng đặc biệt nguy hiểm vì khối u có thể phát triển nhanh, lan rộng và di căn.



