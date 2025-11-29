HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thể thao

Đình Bắc - "Ngòi nổ" hứa hẹn tại SEA Games 33

TƯỜNG PHƯỚC

Nguyễn Đình Bắc là cầu thủ có kỹ thuật cá nhân tốt, tự tin đi bóng và dứt điểm đa dạng

Hướng mục tiêu đoạt HCV bóng đá nam SEA Games 33, đội tuyển U22 Việt Nam sử dụng nòng cốt lực lượng gồm nhiều cầu thủ trẻ từng khoác áo tuyển quốc gia, giàu kinh nghiệm chơi bóng ở V-League, trong đó có tiền đạo Nguyễn Đình Bắc.

Đình Bắc vừa tỏa sáng trong màn ngược dòng giành chiến thắng 2-1 của CLB Công an Hà Nội tiếp đón Beijing Guoan ở lượt trận thứ 5 bảng E Giải AFC Champions League Two 2025 - 2026 hôm 27-11. Chân sút 21 tuổi được tung vào sân ở hiệp 2 và vận dụng kỹ thuật cá nhân, sự "tinh quái" để khuấy đảo hàng thủ đối phương, trực tiếp ghi bàn ấn định chiến thắng cho đội nhà.

Ở trận thắng đó, HLV Polking không muốn mạo hiểm sử dụng Đình Bắc hòng bảo toàn thể trạng cho học trò trước ngày hội quân tuyển U22 Việt Nam. Nhưng khi Công an Hà Nội bị dẫn bàn và khâu tấn công gặp bế tắc trước lối chơi giàu thể lực bên phía đội bóng Trung Quốc, chiến lược gia người Brazil buộc phải tung Đình Bắc vào sân.

Đình Bắc - "Ngòi nổ" hứa hẹn tại SEA Games 33 - Ảnh 1.

Nguyễn Đình Bắc được kỳ vọng tỏa sáng trong màu áo U22 Việt Nam tại SEA Games 33. Ảnh: QUỐC AN

"Như cá gặp nước", bản năng của Đình Bắc được phát huy tối đa khi chạm trán những đối thủ sừng sỏ. Tiền đạo xứ Nghệ nhanh chóng thành tâm điểm trong các đợt tấn công của Công an Hà Nội, di chuyển linh hoạt, "thoắt ẩn thoắt hiện" ở hai bên hành lang cánh, khiến hàng thủ CLB Beijing Guoan không thể giữ vững cự ly đội hình.

Đầu quân cho Công an Hà Nội từ mùa giải 2024 - 2025, dưới sự dẫn dắt của HLV Polking, Đình Bắc tiến bộ theo thời gian, cạnh tranh được vị trí trên hàng tấn công và trở thành cầu thủ quan trọng của CLB Công an Hà Nội ở mùa này. Giới chuyên gia nhận định Đình Bắc là trụ cột của đội tuyển Việt Nam trong tương lai gần và SEA Games 33 sẽ là "bệ phóng" để anh chứng tỏ đẳng cấp bản thân.

Trước đó, Đình Bắc luôn là sự lựa chọn hàng đầu trên hàng công tuyển U23 Việt Nam đăng quang Giải U23 Đông Nam Á 2025, giành vé dự vòng chung kết U23 châu Á 2026.

Anh cũng từng là cầu thủ trẻ chơi nổi bật nhất trong đội hình tuyển Việt Nam tham gia các trận đấu dịp FIFA Days 2023, 2024 và 2025. 

Do ảnh hưởng của tình trạng ngập lụt tại tỉnh Songkhla (Thái Lan), Ban Tổ chức SEA Games 33 buộc phải chuyển toàn bộ trận đấu thuộc bảng B môn bóng đá nam sang thủ đô Bangkok. Sự thay đổi này nhằm bảo đảm điều kiện thi đấu, an toàn và chất lượng cho các đội tuyển tham dự.

Bên cạnh thay đổi về địa điểm và lịch thi đấu, môn bóng đá nam SEA Games 33 có biến động về số lượng đội tham dự. Theo đó, ngày 27-11, Ủy ban Olympic Campuchia thông báo rút khỏi 8 môn thi đấu, trong đó có bóng đá nam và bóng đá nữ.

Quyết định này khiến bảng A chỉ còn 2 đội: chủ nhà Thái Lan và U22 Timor-Leste. Ban tổ chức dự kiến đưa U22 Singapore từ bảng C sang bảng A để thế chỗ U22 Campuchia. Theo phương án này, môn bóng đá nam SEA Games 33 sẽ có 9 đội tuyển tham dự và được chia thành 3 bảng, mỗi bảng gồm 3 đội: Bảng A: Thái Lan, Timor-Leste, Singapore; Bảng B: Việt Nam, Malaysia, Lào và Bảng C: Indonesia, Myanmar, Philippines.

Đình Bắc - "Ngòi nổ" hứa hẹn tại SEA Games 33 - Ảnh 2.


